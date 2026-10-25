Πρόεδρος VTB: «Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε στη Ρωσία ομάδες του NBA»

Ο Πρόεδρος της VTB και πρώην στέλεχος των Μπρούκλιν Νετς, Σεργκέι Κούσενκο, τόνισε πως η Ρωσία θα μπορούσε να υποδεχθεί στο έδαφός της ομάδες του NBA.

Φιλικό... άνοιγμα της Ρωσίας στις ΗΠΑ, μέσω του Προέδρου της VTB! Ο Σεργκέι Κούσενκο είναι εκτός των άλλων και Πρόεδρος του πρωταθλήματος μπάσκετ στη Ρωσία και πρώην στέλεχος των Μπρούκλιν Νετς.

Ο άνθρωπος που έβαλε για τα... καλά στον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έχει τεράστια επίδραση και αποτύπωμα στα αθλητικά δρώμενα της πατρίδας του και μιλώντας στο Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο πλαίσιο του φόρουμ «Russia-Sports Power», έκανε λόγο -μεταξύ άλλων ζητημάτων- για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα μεταξύ ομάδας της χώρας του, με αντίστοιχη των ΗΠΑ, όταν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο «γιγάντων» αποκατασταθούν πλήρως.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Όπως έχω πει επανειλημμένα, μόλις αρθούν αυτοί οι ακατανόητοι περιορισμοί, θα είναι δυνατό να οργανωθεί κάτι τέτοιο σε υψηλό επίπεδο, γρήγορα και αποτελεσματικά. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ομάδες του NBA. Ακούμε συχνά ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τα έθνη, όπως έκανε πάντα. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Μιχαήλ Ντμίτριεβιτς Προχόροφ ήταν ιδιοκτήτης του Μπρούκλιν, παρουσίασε την ομάδα στη Μόσχα για να δείξει πώς ήταν. Ήταν ένα γεγονός-ορόσημο. Υλοποιήθηκαν επίσης διάφορα προγράμματα, μεταξύ των οποίων το Brooklyn Bridge, το οποίο επέτρεπε σε Ρώσους προπονητές να ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποκτούν νέες γνώσεις και τεχνολογίες».

Για τους Μπρούκλιν Νετς:

«Ο αγώνας και η επίσκεψη του Μπρούκλιν στη Ρωσία είχαν προγραμματιστεί. Ήταν μέρος του σχεδίου, αλλά η πανδημία, φυσικά, ανέτρεψε τα πάντα. Στη συνέχεια άλλαξε κάπως η στάση απέναντι στις εθνικές ομάδες και στις συμμετοχές γενικότερα. Όμως όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να επιστρέψουν πολύ γρήγορα».

Για τη συνεργασία του NBA με το ρωσικό μπάσκετ:

«Όλα τα προγράμματά μας με το NBA ήταν πάντα πολύ υψηλού επιπέδου. Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ ήρθε στη Μόσχα, όπως και ο προκάτοχός του Ντέιβιντ Στερν, ενώ οι ομάδες έδιναν φιλικά παιχνίδια. Η επικοινωνία ήταν άψογη. Και, χωρίς αμφιβολία, εάν αυτή η βελτίωση των σχέσεων συνεχιστεί, εάν αρθούν οι ακόμη ασαφείς περιορισμοί, προφανώς θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την κατάσταση πολύ πιο σοβαρά. Η επικοινωνία παραμένει απαραίτητη».