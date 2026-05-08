Τι ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στην Αττική για τις ανάγκες διεξαγωγής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Λόγω της διεξαγωγής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στην Αττική, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Σάββατο 9 Μαΐου και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στις περιοχές από όπου θα διέλθει ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες.

Το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο του 4ου ετάπ Αταλάντη – Πάρνηθα, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Δήμων Αχαρνών και Φυλής, καθώς και στη Λεωφόρο Πάρνηθος και στους δρόμους πρόσβασης προς την περιοχή του τερματισμού.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, για το 5ο και τελικό ετάπ Πειραιάς – Αθήνα / Σύνταγμα, θα υπάρξουν ρυθμίσεις σε περιοχές των Δήμων Πειραιά, Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Ηλιούπολης και Αθηναίων.

Στο κέντρο της Αθήνας θα επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, οδικοί άξονες όπως η Λεωφόρος Συγγρού, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας και η περιοχή της Πλατείας Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τερματισμός του Γύρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις από τα σημεία όπου θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να δείξουν την απαραίτητη κατανόηση για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Παράλληλα, για λόγους ασφάλειας, οι πεζοί, οι λοιποί ποδηλάτες και οι χρήστες Ε.Π.Η.Ο. / πατινιών παρακαλούνται να μην εισέρχονται στη διαδρομή του αγώνα και να μην επιχειρούν κάθετη διέλευση του οδοστρώματος κατά τη διέλευση των αθλητών.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας εδώ