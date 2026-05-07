O Μάτις Άφοντς διατηρεί τη φανέλα του πρωτοπόρου, χαμόγελα και πάλι για την Ελλάδα με τη δεύτερη θέση του Νικηφόρου Αρβανίτου στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Ένα ταξίδι χρωμάτων και συναισθημάτων απόστασης 157,5 χιλιομέτρων από τα καταπράσινα βουνά της Ευρυτανίας ως τον πολυσύχναστη κεντρική πλατεία της Λάρισας, ολοκληρώθηκε, όπως αναμενόταν, με ένα μαζικό σπριντ ευθείας το 2ο ετάπ στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Ντούσαν Ράγιοβιτς από τη Σερβία της Solution Tech Nippo Rali.

Οι Λαρισαίοι φίλαθλοι περίμεναν με αγωνία να δουν έναν Έλληνα ποδηλάτη να διεκδικεί τη νίκη στο 2ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas - όπως συνέβη και χθες στην πόλη του Αγρινίου - και αποζημιώθηκαν από την εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή Ελλάδας και μέλους της Team United Shipping, Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος, όπως και ο Γιώργος Μπούγλας την προηγούμενη μέρα, πέρασε δεύτερος τη γραμμή του τερματισμού, με τρίτο, για δεύτερη σερί φορά τον Λετονό Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς της Bike Aid, ο οποίος τέθηκε έτσι επικεφαλής στην κατάταξη των πόντων.

Στη γενική κατάταξη ο Βέλγος Μάτις Άφοντς (Azerion – Villa Valkenburg) κράτησε τη φανέλα του προπορευόμενου πριν από την αυριανή δοκιμασία του βασιλικού, τρίτου ετάπ από τον Βόλο στο Πήλιο και από εκεί στη Λαμία για τον τερματισμό. Το λόγο έχουν, πλέον, οι εξειδικευμένοι στις ανηφόρες...

Ψηλά τερμάτισε και πάλι ο Γιώργος Μπούγλας (11ος) για την Burgos Burpellet-BH, ενώ 14ος ήταν ο 19χρονος Γιώργος Κούσης, μοιράζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία στους φίλους της ελληνικής ποδηλασίας.

Για τον Ράγιοβιτς αυτή ήταν η πέμπτη φετινή του νίκη μετά τους Γύρους της Χαϊνάν, της Ταϊβάν και της Σαρδηνίας, αλλά και τον αγώνα Βελιγράδι-Μπάνια Λούκα. Τη φανέλα του καλύτερου ποδηλάτη Κ23 κράτησε στην κατοχή του ο Άσμορ Τζακ Κλαρκ της Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team) και των βουνών ο Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics.

«Ήταν μια πολύ καλή μέρα για εμάς. Οι αποσπασμένοι μάς έβαλαν δύσκολα και πήραν καλό προβάδισμα. Ευχαριστώ την ομάδα που έκανε φοβερή δουλειά και έπιασε το «ξεκόλλημα» στο τέλος. Τους αφιερώνω τη νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα εδώ σήμερα και μάλιστα σε αυτήν την πόλη. Ξέρετε, η σκυλίτσα μου λέγεται Λάρα, που βγαίνει από το Λαρίσα!», είπε ο νικητής του ετάπ.

Ο Άφοντς, που παρέμεινε επικεφαλής του Γύρου ήταν ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα, αν και περίμενε καλύτερο πλασάρισμα στο τελικό σπριντ:

«Θέλαμε να σπριντάρουμε και νομίζω ότι οι συναθλητές μου έκαναν πολύ καλή δουλειά. Στο τέλος έγινε… χαμός. Στην τελευταία γωνία παραλίγο να πέσω και έχασα κάποιες θέσεις. Δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα στο τελικό σπριντ, αλλά κράτησα τη φανέλα του πρωτοπόρου, οπότε όλα καλά.

Αύριο, ο στόχος είναι απλός: η επιβίωση! Το ίδιο και μεθαύριο. Ίσως έχω άλλη μια ευκαιρία για νίκη στην Αθήνα».

O δεύτερος στην κατάταξη του 2ου ετάπ, Νικηφόρος Αρβανίτου, δήλωσε: «Τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. Εδώ και μια εβδομάδα ταλαιπωρούμαι από ίωση και δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση. Καλή η δεύτερη θέση, αλλά, εάν ήμουν καλά, θα μπορούσα να τερματίσω πρώτος. Ο αγώνας είναι εξαιρετικός, η οργάνωση είναι πολύ καλή και χαίρομαι που υπάρχει πολύς κόσμος στις πόλεις και μας περιμένει».

Την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της φανέλας των βουνών εξέφρασε ο Μπέτεντορφ: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ο στόχος σήμερα ήταν να κατακτήσω όσο περισσότερους πόντους μπορούσα. Η δεύτερη θέση στο πρώτο σπριντ ανάβασης μου έδωσε αυτό το δικαίωμα. Η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλειά σήμερα και είχαμε όλη την ημέρα κάποιον στο ξεκόλλημα, οπότε υπάρχει ικανοποίηση για την εμφάνισή μας».

Τη φανέλα του καλύτερου νέου κράτησε και ο Κλαρκ, ο οποίος είπε μετά τον αγώνα: «Προφανώς είμαι ευτυχισμένος. Ο στόχος σήμερα ήταν να έχουμε κάποιον στο «ξεκόλλημα» και να κρατήσω τη φανέλα. Τα πετύχαμε και τα δύο, οπότε δεν υπάρχει παράπονο. Αύριο θα είναι ένα δύσκολο ετάπ. Ήδη κουβαλάμε κούραση δύο ημερών, οπότε τώρα χρειαζόμαστε ξεκούραση και να κρατήσουμε αύριο τα κεκτημένα».

Η εξέλιξη του αγώνα

Η κεντρική πλατεία του Καρπενησίου γέμισε παιδικά χαμόγελα το πρωί της Πέμπτης, 7 Μαΐου με τους μαθητές των σχολείων της πρωτεύουσας της Ευρυτανίας να μεταδίδουν τη θετική τους ενέργεια στους ποδηλάτες που παίρνουν μέρος στο φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas.

Με το χρονόμετρο να ξεκινά να μετρά λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, το πελοτόν ξεκίνησε το ταξίδι του στο πανέμορφο τοπίο της ορεινής Ευρυτανίας.

Το πρώτο ξεκόλλημα ήρθε νωρίς, καθώς 13 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση περίμενε τους ποδηλάτες το πρώτο πολύ δύσκολο σπριντ ανάβασης, κατηγορίας 1, στον Τυμφρηστό. Ο Εμιλιάνο Βίλα της εθνικής μας ομάδας, ο Τζορτζ Ράντκλιφ (Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team), ο Λοΐκ Μπέτεντορφ (Hrinkow Advarics) και ο Βέλικο Στόινιτς (Team United Shipping) πήραν την απόφαση να ηγηθούν.

Ο Στόινιτς πήρε το μάξιμουμ των πόντων, ενώ ο κάτοχος της φανέλας του πρωτοπόρου των βουνών (10), Λόικ Μπέτεντορφ πρόσθεσε άλλους 8 στη συλλογή του με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνάει τέταρτος τη νοητή γραμμή και να παίρνει τους πρώτους τέσσερις δικούς του πόντους.

Λίγο αργότερα, ο Μαντς Άντερσεν (Swatt Club) έκανε μια γενναία προσπάθεια να πιάσει την πρώτη τετράδα και τα κατάφερε δέκα χιλιόμετρα αργότερα.

Στη φημισμένη ανάβαση Ταρζάν (κατηγορίας 2), ο Μπέντεντορφ πήρε άλλους 6 πόντους, ο Στόινιτς 2, ενώ ο Βίλα ήταν τέταρτος και κέρδισε άλλον έναν βαθμό. Τους 2 πόντους πήρε ο Ράντκλιφ και ο μόνος που έμεινε με άδεια χέρια ήταν ο Άντερσεν.

Έπειτα από 13 χιλιόμετρα ήρθε το τελευταίο σπριντ ανάβασης, το πιο ήπιο της ημέρας (κατηγορίας 3) στο Αηδονοχώρι. Ο Μπέντετορφ σπρίνταρε και πέρασε το σημείο ένδειξης του τερματισμού μπροστά από τους Στόινιτς και Ράντκλιφ. Με αυτήν τη σειρά πήραν 3-2-1 πόντους, αποτέλεσμα που εδραίωσε τον ποδηλάτη από το Λουξεμβούργο στην πρώτη θέση της κατάταξης των βουνών με 20 πόντους, τέσσερις μπροστά από τον Στόινιτς.

Λίγο αργότερα οι ποδηλάτες της Euskaltel-Euskadi έκαναν μια κίνηση να πλησιάσουν τους αποσπασμένους που βρισκόντουσαν περίπου ένα λεπτό μπροστά από το πελοτόν.

Με το τερέν να γίνεται κατηφορικό στο δρόμο για την πανέμορφη λίμνη Σμοκόβου, και τους ποδηλάτες με εξειδίκευση στις ανηφόρες να υποχωρούν, ακολούθησαν πολλαπλές επιθέσεις με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα νέο γκρουπ αποσπασμένων με τους Λορέντσο Τζινέστρα (Swatt Club), Μίλαν Κάντλετς (Kasper Crypto4ME), Γιόζεφ Ντίρνμπαουερ (Hrinkow Advarics), Μίχαλ Σχούραν (Team United Shipping) και τον Ράντκλιφ μοναδικό εκπρόσωπο του πρώτου ξεκολλήματος. Το πρώτο σπριντ ευθείας στο Καλλιφώνι οι 6, 4 και 2 πόντοι μοιράστηκαν στους Ντιρνμπάουερ, Σχούραν και Κάντλετς.

Η ίδια πεντάδα διεκδίκησε τους πόντους και στο δεύτερο σπριντ ευθείας μέσα στην γνωστή για την αγάπη των πολιτών της για το ποδήλατο, πόλη της Καρδίτσας μπροστά σε ένα πολυπληθές και ένθερμο κοινό. Ο Ντίρνμπαουερ ήταν και πάλι ο ταχύτερος και πήρε τους 6 βαθμούς για να φτάσει τους 12 συνολικά, με τους Κάντλετς και Σχούραν να αλλάζουν θέσεις.

Τα σπριντ στις ευθείες του θεσσαλικού κάμπου έφεραν τους αποσπασμένους τρία λεπτά μπροστά από το πελοτόν και στα 30 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό η διαφορά έπεσε στο 1.16. Στις Ελευθερές οι διαφορά μειώθηκε στα 32 δευτερόλεπτα, με λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα να απομένουν. Πριν από την είσοδο στη Λάρισα το πελοτόν απέκτησε οπτική επαφή με το γκρουπ των πρωτοπόρων και 2.5 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό τους έφτασε.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία ευθεία με τον Ράγιοβιτς να κάνει την τελευταία πολύ σφοδρή επίθεση για την οποία κανείς από τους υπόλοιπους δεν είχε το αντίδοτο.