Ατρόμητος: Αποστολή χωρίς δύο για το ματς με τον Παναιτωλικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Περιστεριώτες έχουν στο σύνολο 2 απώλειες για τον αγώνα τους με αντίπαλο τον Παναιτωλικό εντός έδρας το Σάββατο.
Στον Ατρόμητο εκτός θα είναι ο Μουντές με χτύπημα στην ποδοκνημική και επίσης off θα είναι και ο Παπαδόπουλος λόγω σύσπασης στον προσαγωγό. Δείτε πιο κάτω τις επιλογές για την αποστολή της ομάδας του Ατρόμητου (κόντρα στους Αγρινιώτες), όπως τις ανέβασε η ομάδα στα social media της πριν τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό.
@Photo credits: FACEBOOK ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.