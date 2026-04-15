ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Οι 12 UCI Continental ομάδες της διοργάνωσης

Οι 12 UCI Continental ομάδες που θα πάρουν μέρος στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θα εκκινήσει από τα Ιωάννινα στις 6 Μαΐου και δίνουν αγωνιστική αίγλη στον Γύρο.

Τις 6 UCI ProTeams που θα συμμετάσχουν στο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, συμπληρώνουν οι 12 UCI Continental ομάδες, επιβεβαιώνοντας τον καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη σταθερή προσπάθεια αναβάθμισής της.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, η κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση δρόμου στη χώρα, με υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις, συγκεντρώνει 20 ομάδες, εκ των οποίων οι 18 είναι επαγγελματικές — 6 UCI ProTeams και 12 UCI Continental Teams — ενώ τη σύνθεση συμπληρώνουν οι Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η παρουσία των UCI Continental ομάδων ενισχύει το συνολικό αγωνιστικό επίπεδο της διοργάνωσης. Πρόκειται για ομάδες με σταθερή παρουσία στο διεθνές καλεντάρι, εμπειρία σε απαιτητικούς αγώνες και αθλητές που διεκδικούν διακρίσεις σε υψηλό επίπεδο.

Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ετάπ, που αναμένεται να προσδώσουν περισσότερη αίγλη, διασχίζοντας πολλές όμορφες και ιστορικές περιοχές της χώρας μας.

Με μια εντυπωσιακή εκκίνηση από τα Ιωάννινα, με την εκπληκτική λίμνη, μέχρι και το Αγρίνιο, αλλά και το 2ο ετάπ από το Καρπενήσι μέχρι τη Λάρισα και το 3ο από τον Βόλο, μέχρι τη Λαμία, περνώντας από τις Θερμοπύλες, τον Γοργοπόταμο, μέχρι και την ανάβαση της Πάρνηθας στο 4ο ετάπ με έναρξη από Αταλάντη, και το πέρασμα από τον Πειραιά στο τελευταίο ετάπ στις 10 Μαίου, με το μεγάλο φινάλε στο Σύνταγμα.

Η παρουσίαση των 12 ομάδων Continental

UCI CONTINENTAL TEAMS

ATT Investments

Κατηγορία: UCI Continental Team

Χώρα: Τσεχία

Έτος ίδρυσης: 2011

Συντομογραφία: ATT

Επίσημη ιστοσελίδα: attcycling.cz

Twitter: att_investments

Facebook: TopforexATTInvestments

Instagram: attinvestments_team

Το 2025 πανηγύρισε είκοσι έξι (26) νίκες, ανάμεσά τους τρεις πρωτιές στη γενική κατάταξη στο Γύρο Μπίτβα Βαρζάφσκα (κατηγορίας 2.2 – Πολωνία) με τον Τσέχο Martin Voltr, τον Γύρο Ζέκλερλαντ (2.2 - Ρουμανία) με τον Τσέχο Dominik Neuman και τον αγώνα Ντούκολα Μαζόφσκα (2.2 - Πολωνία) με τον επίσης, Τσέχο Simon Vanicek. Είχε μετάσχει και στον περσινό Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας και το καλύτερο πλασάρισμα είχε ο Πολωνός Marcin Budzinski που ήταν 14ος στη γενική κατάταξη.

Καλύτερός της ποδηλάτης είναι ο Πολωνός Alan Banaszek με 871 πόντους, νο786 PCS και στο ράνκινγκ ο Πολωνός Marceli Boguslawski ε 174β. και νο 374.

Με δυο λόγια

Ιδρύθηκε το 2011 και πέρασε πολλά χρόνια ως εγχώρια ομάδα, πριν προβιβαστεί σε Continental επίπεδο το 2020. Το 2023 είχε κερδίσει και πάλι την κίτρινη φανέλα στο Γύρο Βουλγαρίας με τον Τσέχο Michal Schuran. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο εξελίσσεται. Αγωνίζεται με ποδήλατα Lapierre.

Bike Aid

Κατηγορία: UCI Continental Team

Χώρα: Γερμανία

Έτος ίδρυσης: 2012

Συντομογραφία: BAI

Επίσημη ιστοσελίδα: bikeaid.de/en/racing/news

Twitter: bikeaid

Facebook: teambikeaid

Instagram: instagram.com/bikeaid



Το 2025 πανηγύρισε έξι (6) νίκες, ανάμεσά τους τον πρόλογο στον Γύρο Κωνσταντινούπολης (1.2 - Τουρκία) με τον Γερμανό Oliver Mattheis, το 3ο ετάπ στον Γύρο Σιμπίου (1.2 - Ρουμανία) με τον Γερμανό Anton Schiffer και τον Γύρο Ιράν (1.2), με πρωτιές στο 1ο ετάπ με τον Dawit Yemane από την Ερυθραία και στο 3ο ετάπ με τον συμπατριώτη του Miklas Maekele. Μετείχε και στον περσινό Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας με τον εξαιρετικό Anton Schiffer που πήρε την 4η θέση στη γενική κατάταξη, ήταν 10ος στους πόντους και 4ος στη βαθμολογία βουνών.

Καλύτερος ποδηλάτης της είναι ο Dawit Yemane από την Ερυθραία που έχει συγκεντρώσει 655 πόντους, νο816 PCS και στο ράνκινγκ ο Γερμανός Anton Schiffer με 226β. και νο 286.

Με δυο λόγια

Έμπειρη ομάδα. Ιδρύθηκε το 2012 και ξεκίνησε σε εθνικό επίπεδο και από το 2014 είναι Continental, έχοντας πολλές επιτυχίες. Ξεχωρίζουν οι κίτρινες φανέλες το 2014 στο Γύρο του Καμερούν και το Γκραν Πρι Chantal Biya, με νικητές τους Dan Craven (Ναμίμπια) και Mekseb Debesay (Ερυθραία) αντίστοιχα. Επίσης, κίτρινες φανέλες το 2017 στο Γύρο Καμερούν με τον Nikodemus Holler (Γερμανία) και το 2019 στο Γύρο Μερσίνης (Τουρκία) με τον Peter Koning (Ολλανδία), αλλά και ροζ φανέλα το 2020 στο Γύρο Ταϊλάνδης με τον Holler. Αγωνίζεται με ποδήλατα Cinelli.

Kasper Crypto4me

Κατηγορία: UCI Continental Team

Χώρα: Τσεχία

Έτος ίδρυσης: 2000

Συντομογραφία: KCR

Επίσημη ιστοσελίδα: hkcycling.cz

Twitter: -

Facebook: elkovkasper

Instagram: elkovkasper

Το 2025 πανηγύρισε μία νίκη στο πρωτάθλημα δρόμου (MU) Τσεχίας με τον Stepan Zahalka. Πέρσι μετείχε στον Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας, με την ονομασία Elkov - Kasper και ξεχώρισε ο Tomas Pridal. Ο νεαρός Τσέχος άφησε πολλές υποσχέσεις με την εμφάνισή του, αφού κέρδισε τη φανέλα του Καλύτερου Νέου Αθλητή και είχε καλή παρουσία στο Γύρο, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στη γενική κατάταξη και ήταν 13ος στους πόντους και 10ος στη βαθμολογία βουνών, ενώ στο 2ο ετάπ είχε τερματίσει 4ος. Καλύτερος ποδηλάτης της είναι ο Τσέχος Michal Schlegel mε 512 πόντους και στο ράνκινγκ είναι ο Τσέχος Tomas Pridal με 89β., νο599 PCS.

Με δυο λόγια

Έμπειρη ομάδα, που μετράει ήδη είκοσι τέσσερα χρόνια «ζωής», με βάση της την Τσεχία και από το 2010 μετέχει ως Continental ομάδα. Από το 2020 μετονομάστηκε σε Elkov Kasper και από φέτος φέρει την ονομασία Kasper – Crypro4me. Ξεκίνησε ως PSK-Unit Expert. Το 2007 είχε κερδίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χρονομέτρησης (Time Trial) με τον Γιώργο Τέντσο. Στις επιτυχίες ξεχωρίζουν οι κίτρινες φανέλες στο Γύρο Τσεχίας με τον Τσέχο Josef Cerny, το 2021 στο Γύρο Μαλοπόλσκα (Πολωνία) με τον Τσέχο Michal Schlegel και το 2022 στο Γύρο ντι Λουάρ-ε-Σερ (Γαλλία) με τον Τσέχο Michal Kukrle. Αγωνίζεται με ποδήλατα Raymon.

Team United Shipping

Κατηγορία: UCI Continental Team

Χώρα: Ουγγαρία

Έτος ίδρυσης: 2024

Συντομογραφία: TUS

Επίσημη ιστοσελίδα: teamunitedshipping.hu

Twitter: -

Facebook: TUSbike

Instagram: tus_riders/

Το 2025 πανηγύρισε δώδεκα (12) νίκες, όπου ξεχώρισαν η πρωτιά στο 3ο ετάπ στον Γύρο Βουλγαρίας (2.2) με τον Έλληνα πρωταθλητή Νικηφόρο Αρβανίτου και στο πρώτο μέρος του 1ου ετάπ του Γύρου Σερβίας (2.2) με τον Σέρβο Mihajlo Stolic, που επικράτησε και στο 2ο ετάπ στον Γύρο Βουλγαρίας (2.2), ενώ αναδείχθηκε πρωταθλητής στη χώρα του στο δρόμο σε τρεις κατηγορίες ME, MU MU-ITT. Καλύτερος ποδηλάτης είναι ο Ούγγρος Erik Fetter με 271 πόντους και νο 1785 PCS και στο ράνκινγκ ο Έλληνας Νικηφόρος Αρβανίτου με 188β. και νο 351.

Με δυο λόγια

Ιδρύθηκε ως ερασιτεχνική ομάδα το 2024 και πέρσι ανέβηκε στην κατηγορία UCI Continental. Έχει έντονο ελληνικό «χρώμα», αφού από τους κορυφαίους ποδηλάτες της είναι ο πρωταθλητής μας Νικηφόρος Αρβανίτου, ενώ στο ρόστερ της έχει προστεθεί και ο Νικόλαος – Μιχαήλ Δράκος που θα τους δούμε στο φετινό Δ.Ε.Η. Tour of Hellas με την ουγγρική ομάδα, ενώ πέρσι μετείχαν στον Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας με την Εθνική ομάδα. Ο Αρβανίτου προέρχεται και από δυντές φετινές εμφανίσεις με πρωτιά στο Γκραν Πρι Ρόδου (1.2.), νίκη στο 2ο ετάπ του Γύρου Ρόδου (2.2.) και στο 2ο ετάπ του Γύρου Μερσίνης (2.2 Τουρκία). Έχει στρατηγικό σπόνσορα την Bahrain Victorious. Αγωνίζεται με ποδήλατα Cervelo.

Hrinkow Advarics

Κατηγορία: UCI Continental Team

Χώρα: Αυστρία

Έτος ίδρυσης: 2015

Συντομογραφία: HAC

Επίσημη ιστοσελίδα: cycleang.com

Twitter: -

Facebook: cycleang

Instagram: team_hrinkow_advarics



Το 2025 πανηγύρισε μία (1) νίκη με τον Ιταλό Giacomo Ballabio που κέρδισε το 3ο ετάπ του Γύρου Ταϊβάν. Μετείχε και στον περσινό Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας με καλύτερη εμφάνιση να πραγματοποιεί ο Αυστριακός Riccardo Zoidl που ήταν 8ος στη γενική κατάταξη και ήταν και 8ος στο 4ο ετάπ.

Ο Αυστριακός Riccardo Zoidl είναι και ο καλύτερος ποδηλάτης της ομάδας με 2044 πόντους, νο1042 PCS και στο ράνκινγκ με 30β.

Με δυο λόγια

Ιδρύθηκε το 2015 και μετέχει στο Continental σιρκουί. Στις επιτυχίες ξεχωρίζουν οι κίτρινες φανέλες το 2015 στο Γύρο Σέκλερλαντ (Ρουμανία) με τον Αυστριακό Clemens Fankhauser και ακολούθησαν στον ίδιο αγώνα το 2017 με τον Αυστριακό, γεννημένο στην Ολλανδία, Patrick Bosman και το 2019 με τον Γερμανό Jonas Rapp. Ο τελευταίος είχε κερδίσει την κίτρινη φανέλα το 2021 στο Γύρο Φριούλι-Βενετία. Αγωνίζεται με ποδήλατα Hrinkow.

Atom 6 Bikes – Cycleur De Luxe – Auto Stroo

Χώρα: Αυστραλία

Έτος ίδρυσης: 2025

Συντομογραφία: A6C

Επίσημη ιστοσελίδα: -

Twitter: -

Facebook: -

Instagram: atom6_cycleurdeluxe_autostroo/

Το 2025 πανηγύρισε μία (1) νίκη στο Εθνικό πρωτάθλημα δρόμου (MU) Κύπρου με τον Bogdan Zabelinskiy. Καλύτερος ποδηλάτης της είναι ο Αυστραλός Oliver Bleddyn έχοντας συγκεντρώσει 152 πόντους, νο488 PCS και στο ράνκινγκ είναι πρώτος με 123β.

Με δυο λόγια

Νέα ομάδα, ιδρύθηκε το 2025 με έδρα την πόλη Ετσούκα στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, που τη διασχίζει ο ποταμός Μάρεϊ και είναι η πόλη με το μεγαλύτερο στόλο ποταμόπλοιων. Ο «σιδηρόδρομος» στην ονομασία της είναι χάρη στους χορηγούς της, την εταιρεία ρούχων και παπουτσιών Cycleur De Luxe, που είναι ο βασικός σπόνσορας και η εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων, με έδρα το Βέλγιο, Auto Stroo. Αγωνίζεται με ποδήλατα Atom 6.

Swatt Club

Χώρα: Ιταλία

Έτος ίδρυσης: 2024

Συντομογραφία: SWT

Επίσημη ιστοσελίδα: swattclub.com

Twitter: -

Facebook: -

Instagram: swattclub/

Το 2025 πανηγύρισε πέντε (5) νίκες, όπου ξεχώρισε η πρωτιά στο Γύρο της περιοχής Μπιέλα, που γίνεται μεταξύ Τορίνο και Μπιέλα με τον Δανό Kasper Andersen. Επίσης, πρωταθλητές ποδηλασίας δρόμου στα εθνικά τους πρωταθλήματα αναδείχθηκαν στην Ιταλία (ΜΕ) ο Filippo Conca και στη Ναμίμπια (ΜΕ και ME – ITT) ο Alex Miller. Καλύτερος ποδηλάτης είναι ο Αυστριακός Sebastian Schonberger που συγκέντρωσε 500 πόντους και στο ράνκινγκ είναι ο Ιταλός Mattia Gaffuri με 71β. και νο 678 PCS.

Με δυο λόγια

Καινούρια ομάδα, που έχει μπει δυναμικά και φέτος έγινε Continentalκαι κέρδισε την προσοχή με τη νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα δρόμου και τη συμφωνία με τις CADEX και Giant bicycles. Ξεκίνησε το 2013 με τον πρώην επαγγελματία σκιέρ Carlo Beretta, που ασχολήθηκε μετά με το ποδήλατο και είναι εταιρεία πώλησης αθλητικών ρούχων κυρίως για την ποδηλασία, το τρίαθλο και το τρέξιμο. Έχει έδρα το Μπαρτσανό που βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Φέτος μετράει δύο (2) νίκες στον Γύρο Μέτεκ Ολίμπια (2.2 - Ολλανδία) στη γενική κατάταξη με τον Δανό Mads Andersen και στο 5ο ετάπ με τον επίσης, Δανό Matias Malmberg. Αγωνίζεται με ποδήλατα Giant.

Azerion Villa Valkenburg

Χώρα: Ολλανδία

Έτος ίδρυσης: 2014

Συντομογραφία: PHV

Επίσημη ιστοσελίδα: ridetowin.nl

Twitter: PhValkenburg_CT

Facebook: ridetowin.nl/#

Instagram: parkhotel_valkenburg_ct

Το 2025 πανηγύρισε τρεις (3) νίκες, στο Γύρο Φλες ντι Σουντ (2.2 - Λουξεμβούργο) με τον Ολλανδό Martijn Rasenberg και στον Γύρο Λίμνης Πογιάνγκ (2.2 - Κίνα) με πρωτιές στο 3 ετάπ και στο 8ο ετάπ με τον Ολλανδό Nils Sinschek. Πέρσι μετείχε στον Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας με την ονομασία Parkhotel Valkenburg και το καλύτερο πλασάρισμα είχε ο Ολλανδός Philip Heijnen που κατέλαβε την 44η θέση. Καλή εμφάνιση είχε κάνει και ο Βέλγος Mathis Avondts, που είχε δυναμικό ξεκίνημα με την 6η θέση στο 1ο ετάπ, ενώ ήταν 23 στους πόντους. Επίσης, ο Ολλανδός Lukas Vries ήταν 21ος στη βαθμολογία βουνών και 13ος στην κατάταξη νέων αθλητών. Τους δύο τελευταίους θα τους δούμε και στο φετινό Δ.Ε.Η. Τour of Hellas. Kαλύτερος ποδηλάτης της είναι ο Ολλανδός Jan – Willem Van Schip με 686 πόντους και νο1762 PCS και στο ράνκινγκ ο συμπατριώτης του Jesper Rasch με 150β. και νο425.

Με δυο λόγια

Ιδρύθηκε το 2014, έμπειρη και δυνατή ομάδα που όλο και εξελίσσεται. Η αρχική της ονομασία στην ίδρυσή της, είναι και αυτή που έχει από το 2024, καθώς τα ενδιάμεσα χρόνια ονομάζονταν Monkey Town (2017-2019) και Abloc (2020-2023). Στις επιτυχίες της ξεχωρίζει η κίτρινη φανέλα στη γενική κατάταξη του Γύρου Ρουμανίας το 2019 με τον Ολλανδό Alex Moolenaar. Φέτος μετράει μία (1) νίκη με τον Βέλγο Mathis Avondts στον αγώνα φαν Ζβόλε (1.2 - Ολλανδία). Αγωνίζεται με ποδήλατα Tavelo.

Team Storck – MRW Bau

Χώρα: Γερμανία

Έτος ίδρυσης: 2023

Συντομογραφία: TSM

Επίσημη ιστοσελίδα: storck-mrwbau.de/

Twitter: -

Facebook: -

Instagram: storck_mrwbau/

Το 2025 πανηγύρισε έξι (6) νίκες, όλες στο Γύρο Καμερούν. Ο Γερμανός Lucas Carstensen κέρδισε τα ετάπ 2ο, 3ο, 9ο και 10ο και ο συμπατριώτης του, Jan Muzer το 5ο και 8ο.

Καλύτερος της ομάδας είναι ο Γερμανός Lucas Carstensen με 824 πόντους και νο 846 PCS, που είναι πρώτος και στο ράνκινγκ με 47β.

Με δυο λόγια

Ιδρύθηκε το 2023 μετά από τη συγχώνευση δύο ομάδων της γερμανικής Μπουντεσλίγκα της ποδηλασίας, την Hanau – Storck και της Wheelsports Metropol και πήρε την άδεια για UCI Continental ομάδα. Βασικός χορηγός της είναι η εταιρεία ποδηλάτων Storck Bicycle. Η πρώτη της διεθνή νίκη ήταν το 2023 με τον Γερμανό Niklas Bahrens που κέρδισε το 1ο ετάπ του Γύρου Φλάνδρας (2.2U – Βέλγιο).

Φέτος έκανε μία σημαντική μεταγραφή με τον Βρετανό Matthew Walls, που αγωνίζονταν μέχρι πέρσι στην Pro Tour ομάδα Groupama. Ο 27χρονος ήταν «χρυσός» ολυμπιονίκης στο Τόκιο στο Όμνιουμ και είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Μάντισον. Το 2026 την καλύτερη ως τώρα παρουσία έχει κάνει μια άλλη φετινή μεταγραφή, ο Μεξικανός Edgar David Cadena που ήταν 6ος στο σιρκουί των Αρδεννών (2.2 – Γαλλία). Ο 25χρονος ήρθε από μία άλλη Continental ομάδα, την Petrolike. Η ομάδα αγωνίζεται με τα ποδήλατα Storck.

Victoria Sports Pro Cycling Team

Χώρα: Φιλιππίνες

Έτος ίδρυσης: 2023

Συντομογραφία: VSC

Επίσημη ιστοσελίδα: -

Twitter: -

Facebook: vsprocycling

Instagram: vsprocycling

Το 2025 πανηγύρισε τέσσερις (4) νίκες, στον Γύρο Χουανγκσάν (2.1 - Κίνα) με τον Ολλανδό Jeroen Meijers, ο οποίος κέρδισε και το 3ο ετάπ του Γύρου Σάλαλαχ (2.2 - Ομάν) και το 1ο ετάπ του Γύρου Μπανιουουάνγκι Ιτζέν (2.2 - Ινδονησία), ενώ ο Φιλιππινέζος Marcelo Felipe αναδείχθηκε πρωταθλητής στην πατρίδα του στο δρόμο (ΜΕ). Μετείχε και στον περσινό Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας και την καλύτερη θέση πήρε ο Ισπανός Eugenio Sanchez Lopezπου ήταν 56ος στη γενική κατάταξη.

Καλύτερος ποδηλάτης της είναι ο Ολλανδός Jeroen Meijers με 1248 πόντους, νο545 PCS και στο ράνκινγκ με 102β.

Με δυο λόγια

Νέα ομάδα, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023, κλείνοντας τρία χρόνια «ζωής», με βάση της τις Φιλιππίνες. Αρχικά μετείχε σε αγώνες στην Ασία και πρώτη της ευρωπαϊκή εξόρμηση ήταν το 2024 στο Γύρο Μαλοπόλσκα (2.2 - Πολωνία). Φέτος μετράει μία νίκη στο πρωτάθλημα δρόμου (MU) Φιλιππίνων με τον Mark Baruelo. Αγωνίζεται με ποδήλατα Specialized.

Team Vorarlberg

Χώρα: Αυστρία

Έτος ίδρυσης: 1999

Συντομογραφία: VBG

Επίσημη ιστοσελίδα: team-vorarlberg.com

Twitter: TeamVorarlberg

Facebook: teamvorarlberg

Instagram: team_vorarlberg

Το 2025 πανηγύρισε τέσσερις (4) νίκες στο 4ο ετάπ στο Γύρο Τσεχίας (2.1) με τον Γερμανό Jannis Peter, ο οποίος είχε κερδίσει και το 4ο ετάπ του Γύρου Ομπεροστεράιχ Ρούντφαρτ (2.2 - Αυστρία), ενώ ο Ιταλός Alexander Konychev είχε πρωτιές στη γενική κατάταξη και στο 1ο ετάπ του Γύρου Μαλοπόλσκα (2.2 - Πολωνία). Μετείχε και στον περσινό Δ.Ε.Η. Γύρο Ελλάδας, με πολύ καλή εμφάνιση από τον έμπειρο Ελβετό αναβάτη Colin Stussi που ήταν 5ος στη γενική κατάταξη και 12ος στη βαθμολογία βουνών. Επίσης, ο Ιταλός Alexander Konychev ήταν 22ος στους πόντους και 8ος στο 5ο και τελευταίο ετάπ. Καλύτερος ποδηλάτης της είναι ο 32χρονος Colin Stussi με 808 βαθμούς, νο 671 PCS και στο ράνκινγκ είναι ο Γερμανός Jannis Peter με 112β., νο 512.

Με δυο λόγια

Η παλιότερη ομάδα που μετέχει στον Δ.Ε.Η. Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, με έτος ίδρυσης το 1999 και ανάμεσα στους ποδηλάτες της που είχαν αγωνιστεί με την ομάδα είναι και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες και νικητής του Γύρου Ελλάδας το 2003, ο Βασίλης Αναστόπουλος. Τότε ως Volksbank (μετονομάστηκε σε Vorarlberg το 2009) είχε νικήσει και μαζί το stage 2 του Γύρου Ελλάδας. Ακόμη είχε κερδίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου το 2004 και το 2005. Άλλες επιτυχίες της ομάδας είναι οι κίτρινες φανέλες στο Γύρο Αυστρίας το 2015 με τον Ισπανό Victor de la Parte, το 2021 στον αγώνα του Oberosterreich Rundfahrt (2.2 – Αυστρία) με τον Γάλλο Alexis Guerin και το 2023 στο Γύρο Πορτογαλίας με τον Ελβετό Colin Stussi.

P.A.S. Ioanninon – P & I

Χώρα: Ελλάδα

Έτος ίδρυσης: 2020

Συντομογραφία: PPI

Επίσημη ιστοσελίδα: cyclingioanninon.gr

Twitter: -

Facebook: pasioanninon

Instagram: pasioanninon/

Το 2025 είχε καλή παρουσία στο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ποδηλασία δρόμου (MJ) με τον Θεοφάνη Κυρίτση, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ήταν 5ος στο πρωτάθλημα δρόμου (MJ – ITT). Επίσης, είχε καλή παρουσία στο Γύρο Αλβανίας (2.2) με τον Ιταλό Alessio Gasparini που ήταν 10ος στη γενική κατάταξη και 3ος στο 4ο ετάπ. Καλύτερος ποδηλάτης της είναι ο Panagiotis Christopoulos – Cheller με 21 πόντους.

Με δυο λόγια

Ιδρύθηκε το 2020 με στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη του ποδηλατικού αθλήματος στην περιοχή των Ιωαννίνων. Έχει μετάσχει σε πολλούς αγώνες στην Ήπειρο και την Ελλάδα και αρχίζει να κάνει τα βήματά της και στο εξωτερικό, το 2025 με συμμετοχή στην Αλβανία και φέτος στον αγώνα Βελιγράδι – Μπάνια Λούκα (2.2 - Βοσνία & Ερζεγοβίνη). Μετέχει για πρώτη φορά στον Δ.Ε.Η. Tour of Hellas, ενώ έχει προχωρήσει και σε μεταγραφές από το εξωτερικό, αφού αποτελούνταν από Έλληνες ποδηλάτες. Στην ομάδα είναι ο 27χρονος Ιταλός Alessio Gasparini και πριν από λίγες ημέρες ενισχύει το ρόστερ ο νεαρός 22χρονος Σαουδάραβας Azzam Alabdulmunim. Αγωνίζεται με ποδήλατα Thomus.