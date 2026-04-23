Με τον Εντοάρντο Μότα να αποκρούει τέσσερα πέναλτι, η Λάτσιο νίκησε 2-1 την Αταλάντα στη... ρουλέτα μετά το 1-1 σε 120' αγώνα και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλία!

Μία μαγική βραδιά του Εντοάρντο Μότα έστειλε τη Λάτσιο στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα ανταμώσει με την Ίντερ. Ο 21χρονος τερματοφύλακας απέκρουσε όχι ένα, όχι δύο, ούτε τρία αλλά τέσσερα πέναλτι, με τους Λατσιάλι να επικρατούν 2-1 της Αταλάντα μετά το 1-1 σε 120 λεπτά αγώνα και να περνούν στον μεγάλο τελικό!

Οι δύο ομάδες αδυνατούσαν να ανοίξουν το σκορ, με τους γηπεδούχους να έχουν ακυρωθέν γκολ στο 61’ και τελικά, όσα δεν είχαμε δει σε όλη σχεδόν την αναμέτρηση, τα είδαμε μαζεμένα στο φινάλε!

Στο 84’, ο Τσακάνι εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ρομανιόλι με κοντινή προσπάθεια έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, εντούτοις δύο λεπτά αργότερα ο Πάσαλιτς ισοφάρισε με συρτό σουτ και έστειλε τον αγώνα στην παράταση. Εκεί δεν άλλαξε τίποτα, με τα πάντα να κρίνονται στη... ρουλέτα.

Και μπορεί οι Ρωμαίοι να έχασαν τις πρώτες δύο εκτελέσεις τους, ωστόσο ο Μότα κατέβασε ρολά μετά το πρώτο πέναλτι και σταμάτησε κατά σειρά Σκαμάκα, Ζαπακόστα, Πάσαλιτς και Ντε Κετελάρε, την ώρα που οι Ίσακσεν και Τέιλορ ευστοχούσαν, με τη Λάτσιο να παίρνει το εισιτήριο!