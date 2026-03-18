ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Για πρώτη φορά ζωντανά στην ΕΡΤ και τα πέντε ετάπ

Και τα πέντε ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 θα καλυφθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ, τι δήλωσε ο Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων ΕΡΤ, Γιάννης Δάρρας.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, τη μεγαλύτερη ετήσια αθλητική διεθνή διοργάνωση της χώρας, που επιστρέφει δυναμικά τον Μάιο, μετατρέποντας τις πόλεις και τις περιφέρειες που φιλοξενούν τον αγώνα σε «πρωταγωνιστές» μιας παγκόσμιας αθλητικής αφήγησης.

Το 2026 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα εξωστρέφειας: ο αγώνας αποκτά ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, στο ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ 2 Σπορ, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της χώρας και των πόλεων εκκίνησης και τερματισμού, σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι η πρώτη φορά που το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός της χώρας αποκτάει Live ζωντανή μετάδοση από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ και όχι μόνο από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ertflix.

Με 120 κορυφαίους ποδηλάτες και 20 επαγγελματικές ομάδες από όλο τον κόσμο, ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί έναν θεσμό υψηλών προδιαγραφών, με σταθερά αυξανόμενη απήχηση, διεθνές ενδιαφέρον και ισχυρή προβολή για την Ελλάδα.

Η διοργάνωση έχει ήδη καταγράψει οικονομικό αποτύπωμα 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ η διεθνής της προβολή εκτείνεται σε 140 χώρες, με τη φετινή έκδοση να στοχεύει ακόμη ψηλότερα, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση που καταγράφεται στα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρας ανέλυσε τον τρόπο που η κρατική τηλεόραση θα καλύψει εκτενέστατα τον ΔΕΗ Tour of Hellas:

«Ο Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδος είναι ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή αθλητικά γεγονότα που φιλοξενεί η χώρα μας. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΡΤ με αναβαθμισμένη παραγωγή, θα καλύψει εφέτος όλες τις διαδρομές, απο τα Ιωάννινα έως την Αθήνα, με περιγραφή και σχολιασμό από ειδικούς ενώ έχουν προγραμματιστεί live presentation και συνεντεύξεις στην εκκίνηση και τον τερματισμό κάθε ετάπ».

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas, όμως, δεν είναι μόνο ένας αγώνας. Είναι ένα ολοκληρωμένο γεγονός που συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνία, τον τουρισμό, τις υποδομές και τη βιώσιμη κινητικότητα.Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, η διοργάνωση συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά: το 2026 οι εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις αναμένεται να αγγίξουν 10.000 παιδιά σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας το μήνυμα της ασφάλειας, της άσκησης και της ενεργής μετακίνησης μέσα από το ποδήλατο.

Οι διαδρομές του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Τετάρτη 6/5/2026: Ιωάννινα – Αγρίνιο

Πέμπτη 7/5/2026: Καρπενήσι – Λάρισα

Παρασκευή 8/5/2026: Βόλος – Λαμία

Σάββατο 9/5/2026: Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

Κυριακή 10/5/2026: Πειραιάς – Σύνταγμα

Η παρουσία του ΔΕΗ Tour of Hellas στις πόλεις και τις περιφέρειες που συμμετέχουν δεν έχει μόνο αγωνιστική αξία. Δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη: