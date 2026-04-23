Με τον Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει και να τραυματίζεται (!) η Μπαρτσελόνα επικράτησε 1-0 της Θέλτα εντός έδρας.

Πύρρειος νίκη για την Μπαρτσελόνα, που ναι μεν επικράτησε 1-0 της Θέλτα εντός έδρας και άφησε εκ νέου τη Ρεάλ Μαδρίτης στο -9, ωστόσο έχασε τους Ζοάο Κανσέλο και Λαμίν Γιαμάλ με τραυματισμό - με την κατάσταση του Ισπανού να αγχώνει όλη τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, καθώς έχουμε λιγότερο από δύο μήνες για το Μουντιάλ...



Εκρηκτικό το ξεκίνημα στην αναμέτρηση του Καμπ Νου, με τον Γιαμάλ να έχει σουτ άουτ στα 13 δευτερόλεπτα και τον Γκαρθία να σταματά τον Ντουράν μερικές στιγμές μετά! Στο 15ο λεπτό, ο Γιουτγκλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση, με το νέο σουτ του Γιαμάλ στο 29’ να έχει ανάλογη κατάληξη.



Εντέλει, ο νεαρός παικταράς θα άνοιγε το σκορ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στο 40’, όμως ο σκόρερ θα αποχωρούσε άμεσα τραυματίας δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο!



Την ώρα δε που το Καμπ Νου έβλεπε παγωμένο τον 20χρονο μεσοεπιθετικό να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής ενημερώθηκε ότι υπήρχε ιατρικό περιστατικό στην κερκίδα. Η δράση συνεχίστηκε εντέλει μετά από περίπου 15 λεπτά, με την Μπάρτσα να έχει μία ακόμη καλή στιγμή στις καθυστερήσεις, με σουτ του Μπάρντζι, το οποίο απέκρουσε ο Ράντου.



Οι Καταλανοί μπήκαν στο δεύτερο μέρος με στόχο να κλειδώσουν γρήγορα τη νίκη μα είδαν το γκολ του Τόρες στο 55’ να ακυρώνεται για οφσάιντ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Θέλτα σταμάτησε εύκολα το μακρινό σουτ του Πέδρι. Ο ρυθμός ακολούθως έπεσε, με το σκορ να μην αλλάζει και τους Μπλαουγκράνα να παίρνουν το τρίποντο.

Σοσιεδάδ - Χετάφε 0-1

Ούσα ακόμα... μεθυσμένη από την επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου, η Σοσιεδάδ είδε τη Χετάφε να τη νικά 1-0 στο Σαν Σεμπαστιάν. Οι Βάσκοι είχαν χαμένο πέναλτι με τον Μέντεθ στο 14’ και εντέλει λύγισαν με αυτογκόλ του Γκοροτσατέγκι στο 29’, με τους νικητές να ανεβαίνουν στην έκτη θέση της βαθμολογίας της La Liga και να πηγαίνουν φουλ για Ευρώπη.