Παρουσιάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες του πενθήμερου ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, συνολικά 21 Δήμοι και πέντε Περιφέρειες θα υποδεχτούν τους 120 αθλητές από όλο τον κόσμο.

Σε ιδιαίτερα θερμό και θεσμικά ισχυρό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που διοργανώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, Cycling Greece.

O ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά, από 6 έως 10 Μαΐου 2026, πιο ισχυρός, πιο εξωστρεφής και με ακόμη μεγαλύτερη θεσμική και τηλεοπτική υποστήριξη.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που υπερβαίνει τον αγωνιστικό της χαρακτήρα: προβάλλει την Ελλάδα διεθνώς, ενισχύει την ποδηλατική κουλτούρα, κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες, προωθεί την οδική ασφάλεια και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με ουσιαστικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή από όπου περνά.

Παρόντες ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προέδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχει τη διοργάνωση υπό την αιγίδα της, Ισίδωρος Κούβελος, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ και Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιτροπών, Σπύρος Καπράλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Αθηναίων Χάρης Δούκας και Πειραιά Γιάννης Μώραλης, με κοινό σημείο αναφοράς το μεγάλο αγωνιστικό και συμβολικό φινάλε του Γύρου στην Αττική (Κυριακή, 10 Μαϊου).

Παράλληλα, η σύσσωμη παρουσία των αυτοδιοικητικών εκπροσώπων, συνολικά από 5 Περιφέρειες και 21 Δήμους της χώρας, υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης ως εθνικού αθλητικού γεγονότος διεθνούς απήχησης, αλλά και τον κομβικό ρόλο της Αττικής στην ολοκλήρωση του αγώνα, με τον τερματισμό του 4ου ετάπ στην Πάρνηθα και με την πανηγυρική 5η ημέρα από τον Πειραιά στην παραλιακή “Ριβιέρα” και πίσω έως το Σύνταγμα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του ΔΕΗ Tour of Hellas: έναν διεθνή ποδηλατικό θεσμό που ενώνει Περιφέρειες και Δήμους, ενεργοποιεί τοπικές κοινωνίες, προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό και αναπτύσσει σταθερές συνεργασίες ανάμεσα στην Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, τους θεσμικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.

The route - Οι διαδρομές του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Κατά την παρουσίαση της αγωνιστικής ταυτότητας της διοργάνωσης από τον Διευθυντή Αγώνα, Βλαδίμηρο Πέτσα, ανακοινώθηκαν τα 5 ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, τα οποία διασχίζουν εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικά αστικά κέντρα και σύγχρονες πόλεις.

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη - Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς - Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

Συνολικά 863,8χλμ!

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε τη σημασία της στήριξης των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μεγάλη αυτή αθλητική διεθνή διοργάνωση: «Πιστεύουμε στη δύναμη των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύουμε στη δύναμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κινητοποιεί τους πολίτες. Πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο ζωής: με περισσότερη άθληση, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι απλώς μια μεγάλη διεθνής αθλητική διοργάνωση. Είναι ένα εθνικό γεγονός με αθλητικό, κοινωνικό, τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα.Ενα ποδηλατικό καραβάνι που διατρέχει την Ελλάδα,συνδέει πόλεις, αναδεικνύει τόπους, δίνει ζωή στις τοπικές οικονομίες και στέλνει ένα σύγχρονο μήνυμα για τη χώρα μας: ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, με εξωστρέφεια, ποιότητα και συνέχεια. Και αυτή η διοργάνωση έρχεται να συναντήσει μια μεγάλη, συνολική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τον αθλητισμό».

The team - Οι ομάδες του 2026

Στην ενότητα «The Team», παρουσιάστηκαν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη συνεχή αναβάθμιση του αγώνα στο παγκόσμιο ποδηλατικό καλεντάρι.

Η φετινή σύνθεση περιλαμβάνει Pro Teams, Continental Teams και National Teams, με εκπροσώπηση από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία.

Pro Teams

Unibet Rose Rockets (Γαλλία)

Burgos-Burpellet-BH (Ισπανία)

Solution Tech Nippo Rali (Ιταλία)

Team Novo Nordisk (ΗΠΑ)

Euskaltel-Euskadi (Ισπανία)

Continental Teams

Parkhotel Valkenburg (Ολλανδία)

Swatt Club (Ιταλία)

P.A.S. Ioanninon - P&I (Ελλάδα)

Team United Shipping (Ουγγαρία)

Team Vorarlberg (Αυστρία)

Victoria Sports Pro Cycling (Φιλιππίνες)

Madar Pro Cycling Team (Αλγερία)

ATT Investments (Τσεχία)

Bike Aid (Γερμανία)

Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe (Αυστραλία)

Kasper Crypto4Me (Τσεχία)

Hrinkow Advarics (Αυστρία)

Tarteletto - Isorex (Βέλγιο)

National Teams

Κύπρος – Εθνική Ομάδα

Ελλάδα – Εθνική Ομάδα

Χορηγοί και συνεργάτες της διοργάνωσης

Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής του Γύρου, Τάκης Ξουρής αναφέρθηκε και στους χορηγούς της διοργάνωσης. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο χορηγών και συνεργατών, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα της διοργάνωσης.

Name Sponsor

ΔΕΗ

Κατερίνα Χρυσοπούλου, Senior Brand & Marketing Communications Director, ΔΕΗ

«Η ΔΕΗ συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά στον ΔΕΗ Tour of Hellas ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός, στηρίζοντας με συνέπεια έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως δυναμικός διεθνής ποδηλατικός αγώνας και ενισχύει διαρκώς τη διεθνή του απήχηση. Η φετινή διαδρομή αναδεικνύει μοναδικές περιοχές και φυσικές ομορφιές της χώρας, ενώ μέσα από τις ΔΕΗ Fαn Zones σε επιλεγμένα σημεία της, μικροί και μεγάλοι γνωρίζουν το ποδήλατο και τα οφέλη του από κοντά μέσα από δράσεις και συμμετοχικές εμπειρίες.

Για τη ΔΕΗ, το ποδήλατο αποτελεί ένα σύγχρονο και καθαρό μέσο αστικής μετακίνησης, που συμβάλλει σε πιο βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη του ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μια σταθερή επιλογή, μέσα από την οποία η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και τη δυναμική ενός διεθνούς αθλητικού θεσμού, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τον αγώνα».

Grand Sponsors

Elval (Apticon) – Φανέλα των πόντων

Regency – Φανέλα U23

ILVIEF – Φανέλα Βουνών

Avance – Avance mile, ειδικό σπριντ μπόνους

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Sponsors

Βίκος

Cherry

Partners

Superfast

Aegean

ΟΑΚΑ

ΟΣΥ - ΣΤΑΣΥ

Supporters

Bioracer

ΚασιμάτηςSpecialized

Γατσούλης

Ερυθρός Σταυρός

TV Partner

ΕΡΤ

Για πρώτη φορά τόσο ισχυρή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τηλεοπτική και ψηφιακή κάλυψη της διοργάνωσης, με μια ιστορική αναβάθμιση για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Για πρώτη φορά, καθημερινά, 150 λεπτά ζωντανής μετάδοσης στην ΕΡΤ2 Ολόκληρος ο αγώνας στην πλατφόρμα ERTFLIX

Η αναβαθμισμένη παρουσία της ΕΡΤ ως TV Partner ενισχύει αποφασιστικά τη δημόσια προβολή του Γύρου, τη δυνατότητα παρακολούθησης από κοινό σε όλη τη χώρα και τη διεθνή εικόνα της διοργάνωσης, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα στις διαδρομές, τις πόλεις, τους αθλητές, τους χορηγούς και τους θεσμικούς συνδιοργανωτές. Την παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 τίμησε με την παρουσία του και ο Περικλής Μακρής, Διευθυντής Εκπομπών και Διοργανώσεων της ΕΡΤ.

Ισχυρή συνδιοργάνωση και θεσμική στήριξη

Η επιτυχία του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στηρίζεται σε μια ευρεία και ουσιαστική συνεργασία θεσμών, Περιφερειών, Δήμων και φορέων, που συμβάλλουν ενεργά τόσο στο αγωνιστικό σκέλος όσο και στις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν:

Co-Organization

Περιφέρεια Αττικής – Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Ηλίας Καλτσάς, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού

Περιφέρεια Θεσσαλίας – Σωτήρης Σουλούκος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού

Περιφέρεια Ηπείρου – Χάρης Λαζάνης, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού

Host Cities

Δήμος Αθηναίων: Χάρης Δούκας,Δήμαρχος

Δήμος Πειραιά: Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος

Δήμος Ιωαννίνων: Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος

Δήμος Αγρινίου: Χρήστος Ζαρκαβέλης, Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Δήμος Λάρισας: Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος

Δήμος Λαμίας: Θάνος Στεργίου, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού

Δήμος Αχαρνών: Σπύρος Βρεττός, Δήμαρχος

Δήμος Καρπενησίου: Σταύρος Κουσιαρής, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Δήμος Βόλου: Ανδρέας Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Δήμος Λοκρών: Θανάσης Ζεκεντές

Συμμετέχοντες Δήμοι στη διαδρομή / παράλληλες δράσεις

Δήμος Φυλής

Δήμος Γλυφάδας: Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος

Δήμος Ηλιούπολης: Γιάννης Γρηγορέας, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού

Δήμος Άρτας: Χριστόφορος Σιαφάκας, Δήμαρχος

Δήμος Αμφιλοχίας

Δήμος Καρδίτσας: Βασίλης Τσιάκος, Δήμαρχος

Δήμος Νοτίου Πηλίου: Δημήτρης Ραμματάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: Κωνσταντίνος Καραγεωργίου

Δήμος Αλμυρού

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Γιώργος Αραπίτσας, Δήμαρχος

Δήμος Θήβαίων: Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος

Το έπαθλο

Ο κύλικας, με την αναπαράσταση των Κενταύρων, αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό δύναμης, ισορροπίας και αρμονίας — αξίες που χαρακτηρίζουν τόσο την ποδηλασία όσο και το πνεύμα του Γύρου. Είναι ένα έπαθλο που δεν ανταμείβει μόνο τη νίκη, αλλά τιμά το ταξίδι, την προσπάθεια και τη σύνδεση της διοργάνωσης με τον ελληνικό μύθο και τη γη που τη φιλοξενεί, τη γη των Κενταύρων και το Πήλιο

Χέρι χέρι εκπαίδευση και ΔΕΗ Tour Of Hellas στις Παράλληλες Δράσεις του Γύρου – Ηχηρό «παρών» από Σχολεία

Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Όπως ανέλυσε ο Διευθυντής Εμπορικού και Παράλληλων Δράσεων του Γύρου, Θάνος Γεωργίου: «Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές συμμετείχαν ενεργά, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

Στόχος, σύμφωνα με την κατεύθυνση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, είναι η ενίσχυση της σχέσης των παιδιών και των οικογενειών με τον αθλητισμό, την ποδηλασία και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα σε όλη τη χώρα.

Η Cycling Greece ευχαριστεί θερμά, για τη συνεργασία, τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ και ιδιαιτέρως τον Διευθυντή, Δημήτρη Κερερέ και την Νεκταρία Κωνσταντίνου. Το 1ο Γυμνάσιο Αλίμου έδωσε τη δική του χαρούμενη νότα με ένα μήνυμα ενθάρρυνσης για τη χρήση του ποδηλάτου από τους μαθητές, Καρολίνα και Θάνο, που ενθουσίασαν την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα:

«Το ποδήλατο είναι επιλογή ζωής

Για εμάς, το ποδήλατο είναι χαρά και ελευθερία. Είναι η στιγμή που βγαίνουμε έξω, αφήνουμε πίσω το άγχος της καθημερινότητας και νιώθουμε ξανά παιδιά. Είναι το παιχνίδι που δεν μεγαλώνει ποτέ.

Είναι και δύναμη. Στην αρχή κουράζεσαι, τα πόδια βαραίνουν, αλλά συνεχίζεις. Και τότε ανακαλύπτεις ότι μπορείς λίγο παραπάνω απ’ όσο νόμιζες. Και αυτό το μάθημα δεν είναι μόνο για το ποδήλατο — είναι για τη ζωή.

Είναι και φιλία. Οι πιο όμορφες στιγμές είναι όταν κάνουμε πετάλι μαζί, δίπλα δίπλα. Μιλάμε, γελάμε, μοιραζόμαστε τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δύο ρόδες και καλή παρέα αρκούν.

Είναι και ευθύνη. Μαθαίνουμε να κινούμαστε με ασφάλεια, να σεβόμαστε τους άλλους, να κατανοούμε ότι ο δρόμος ανήκει σε όλους. Κάθε σωστή επιλογή μάς κάνει καλύτερους και πιο συνειδητοποιημένους.

Το ποδήλατο είναι υγεία. Μας δυναμώνει, μας δίνει ενέργεια, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας. Είναι και σεβασμός στο περιβάλλον. Κάθε φορά που επιλέγουμε το ποδήλατο, συμβάλλουμε σε μια καλύτερη, πιο βιώσιμη πόλη.

Το ποδήλατο δεν είναι απλώς άσκηση. Είναι ελευθερία. Είναι συνεργασία. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι επιλογή ζωής. Και εμείς επιλέγουμε να κινούμαστε με ασφάλεια»

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Saint Paul - Δελασάλ, τα Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ και σπουδαστές από το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ της New Media Studies

Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και φέτος αποκτά ακόμη πιο δυναμικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Η ποδηλασία συνδέεται άμεσα με έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, την υγεία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενώ μέσα από μια ενιαία διαδρομή που διασχίζει διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, αναδεικνύει την ποικιλομορφία της πατρίδας μας και ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες. Σας καλώ όλους στις διαδρομές του Αγώνα για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί».

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

«Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε στο Σεράφειο την παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas, σε έναν χώρο που αποτελεί σημαντικό τοπόσημο για την Αθήνα και αναδεικνύει στην πράξη πώς ένας σύγχρονος πολυχώρος μπορεί να λειτουργεί με όρους βιωσιμότητας και καινοτομίας.

Είναι η 3η φορά που το κέντρο της Αθήνας φιλοξενεί τον τερματισμό του Γύρου, μια διοργάνωση που δίνει μια νέα διάσταση στον δημόσιο χώρο και στον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί η πόλη μας.

Θέλουμε τους νέους ανθρώπους ενεργούς, παρόντες και μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για αυτό το σημαντικό εγχείρημα και καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση. Εμείς ως Δήμος της Αθήνας θα δώσουμε ξανά τον καλύτερό μας εαυτό για την επιτυχία της διοργάνωσης».

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Πειραιά να συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas και να αποτελεί μέρος αυτής της μεγάλης διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης.

Καλούμε τους Πειραιώτες να βγουν στους δρόμους και να υποδεχθούν τους αθλητές από όλο τον κόσμο, σε μια γιορτή που αναδεικνύει τη χώρα μας και ενισχύει τη διεθνή της προβολή, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του τουρισμού. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια».

Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος ΕΟΕ

«Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Αθλητισμού, τους εθελοντές, τους χορηγούς -και ιδιαίτερα τη ΔΕΗ για τη διαχρονική της στήριξη- καθώς και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, που συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.

Η Ποδηλασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με συναισθήματα ελευθερίας και προσωπικής κατάκτησης, ένα βίωμα που πολλοί από εμάς έχουμε από τα παιδικά μας χρόνια. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία εξωστρέφειας για τη χώρα, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό, αναδεικνύοντας την Ελλάδα διεθνώς και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια που αξίζει τη στήριξη όλων μας».

Βασίλης Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί ένα αθλητικό γεγονός που χρόνο με τον χρόνο γίνεται όλο και μεγαλύτερο και πιο σημαντικό. Από την επανεκκίνησή του το 2022, εργαζόμαστε συστηματικά για να ενισχύουμε τη δυναμική του και να τον καθιερώνουμε ως έναν σταθερό διεθνή θεσμό.

Η απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού για την παράταση της θητείας της Οργανωτικής Επιτροπής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική του ΔΕΗ Tour of Hellas».

Περικλής Μακρής, Διευθυντής Εκπομπών και Διοργανώσεων ΕΡΤ

«Η ποδηλασία είναι κατεξοχήν ένα ομαδικό άθλημα και η επιτυχία μιας διοργάνωσης, όπως ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας για την επίτευξη ενός σύνθετου και απαιτητικού εγχειρήματος.

Ως ΕΡΤ, θα είμαστε παρόντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μεταδίδοντας για πρώτη φορά όλα τα ετάπ απευθείας από το αθλητικό μας κανάλι, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν απεσταλμένοι σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης για πλήρη κάλυψη πριν και μετά τους αγώνες. Για περισσότερα από 60 χρόνια, η ΕΡΤ καταγράφει την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού διεθνούς γεγονότος».

Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπορεύεται διαχρονικά με δράσεις που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά και επενδύουμε σταθερά στην ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλιών.

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη και είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές του υγιούς αθλητισμού, ο οποίος προάγει την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό. Η ποδηλασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των αξιών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα είναι παρών, συμβάλλοντας ενεργά και αποτελεσματικά στην ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.»

Αγάπιος Χαρακόπουλος , Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ

«Εκ μέρους του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτρη Μάλλιου, διαβεβαιώνουμε ότι θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ασφαλή διεξαγωγή του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Η ασφάλεια ενός αγώνα που διεξάγεται σε ανοιχτό πεδίο, όπως το οδικό δίκτυο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αθλητών, των πολιτών και των επισκεπτών.

Καλούμε τους θεατές, καθώς και τους οδηγούς που επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να συνεργαστούν και να επιδείξουν την απαραίτητη κατανόηση. Είμαστε βέβαιοι ότι, μέσα από την άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια».

Παύλος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Cycling Greece

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για μένα να υπηρετώ ως Πρόεδρος της Cycling Greece και της Οργανωτικής Επιτροπής του ΔΕΗ Tour of Hellas, μιας διοργάνωσης που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός διεθνής θεσμός για τη χώρα μας. Ο Γύρος ενισχύει την εξωστρέφεια της Ελλάδας, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προβάλλει τη χώρα διεθνώς.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού, καθώς και όλους τους θεσμικούς φορείς, τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τους συνεργάτες μας, που με τη στήριξή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης».