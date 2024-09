Ο Ταντέι Πογκάτσαρ θριάμβευσε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ζυρίχης κι έγινε ο 3ος αναβάτης στην ιστορία που πετυχαίνει το «triple crown» σε μια χρονιά.

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ ολοκλήρωσε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2024, με τον Σλοβένο αναβάτη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα αντοχής, που ολοκλήρωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας στη Ζυρίχη.

Ο 26χρονος πέτυχε το λεγόμενο «triple crown», καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες του στον Γύρο Ιταλίας και στον Γύρο Γαλλίας. Ο Πογκάτσαρ έγινε μόλις ο 3ος αναβάτης που πετυχαίνει το «triple crown», μετά τον Βέλγο, Έντι Μερξ το 1974 και τον Ιρλανδό, Στέφεν Ρος το 1987.

Ο Σλοβένος μετά την 3η συνολικά νίκη του στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας, επέλεξε να μην αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στοχεύοντας στο χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ζυρίχης.

Tadej Pogačar is World Champion 🤩🌈



Attacking with 100km to go, the Slovenian completes the triple crown of the Giro, Tour de France and Worlds in one season 👏#Zurich2024 pic.twitter.com/SkzXDXXNv9