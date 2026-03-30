Η Γαλλία συνεχίζει να εντυπωσιάζει και μετά τη Βραζιλία, επικράτησε εύκολα και της Κολομβίας με 3-1.

Η περιοδεία στις ΗΠΑ είχε μόνο χαμόγελα για τους Γάλλους, οι οποίοι μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας, κατάφεραν να νικήσουν εύκολα και την Κολομβία. Οι Τρικολόρ επικράτησαν 3-1 των «Καφετέρος» και δείχνουν πως βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ λίγους μήνες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ.

Το ταλέντο και η ποιότητα της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν είναι αδιαμφισβήτητη, κάτι που αποτυπώθηκε και στο φιλικό με την Κολομβία. Επειτα από οκτώ χρόνια, οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στο «Νόρθγουεστ Στέιντιουμ» και η Γαλλία ήταν εξαιρετική. Στο γήπεδο βρέθηκαν ξανά, όπως και τότε, οι Καντέ και Ντίνιε. Οι βασικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης με τη Βραζιλία έμειναν στον πάγκο, όμως οι «ρεζέρβες» έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση. Οι Κολομβιανοί μπήκαν δυνατά, εκμεταλλεύθηκαν τα αμυντικά κενά των Γάλλων και έχασαν διαδοχικές ευκαιρίες.

Η Γαλλία ανέβηκε μετά το 20' και ο Ντουέ στο 30' με δυνατό δεξί πέτυχε το πρώτο του με την εθνική ομάδα. Λίγο πριν από το ημίχρονο, ο Μάρκους Τουράμ, σκόραρε με κεφαλιά για το 2-0. Στο 56' ύστερα από μια εξαιρετική ομαδική ανάπτυξη, ο Τουράμ «σέρβιρε» στον Ντουέ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και πέτυχε το 3-0. Ο Κάμπας μείωσε στο 77' για την Κολομβία, ωστόσο δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος. Ηταν το ένατο σερί ματς (8 νίκες) για τη Γαλλία που μένει αήττητη.