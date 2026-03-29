Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει Ισραηλινό παίκτη να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Η εμφάνιση Ισραηλινού παίκτη σε βίντεο που τον δείχνει να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον Μενάσε Ζάλκα, παίκτη της Χάποελ Χαντέρα (ομάδα της δεύτερης κατηγορίας). Στο υλικό του Channel 14 φαίνεται να φορά στολή του ισραηλινού στρατού και να πυροβολεί με πολυβόλο, ενώ σε άλλο σημείο διακρίνεται να ρίχνει χειροβομβίδα. Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, φέρεται να προέρχεται από στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος ποδοσφαιριστής υπηρετεί ως έφεδρος στην ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών του στρατού. Στις εικόνες φαίνεται μαζί με έναν ακόμη στρατιώτη να ανοίγει πυρ από κατεστραμμένο κτίριο σε κατοικημένη περιοχή, σε άγνωστη τοποθεσία στον νότιο Λίβανο.

Ο Ζάλκα έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως έφεδρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην μέλους της Κνεσέτ, Ντοβ Λίπμαν.

Η παρουσία του ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις και στον ποδοσφαιρικό χώρο. Παλαιστίνιος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην επίθεση «απαράδεκτη». Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αξιωματούχοι και φίλαθλοι επανέφεραν αιτήματα προς τη FIFA να επιβάλει κυρώσεις στην Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA).

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδία τιμωρήθηκε πρόσφατα με πρόστιμο 150.000 ελβετικών φράγκων, μετά από απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA για «πολλαπλές παραβιάσεις». Ωστόσο, δεν επιβλήθηκε αναστολή συμμετοχής της ομοσπονδίας, παρά τα αιτήματα της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σούζαν Σαλάμπι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι το Channel 14 παρουσιάζει τον αρχηγό της Χάποελ Χαντέρα να πυροβολεί και να ρίχνει χειροβομβίδα στον νότιο Λίβανο. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, η παλαιστινιακή πλευρά είχε καταθέσει στη FIFA καταγγελίες για περιστατικά διακρίσεων στο ισραηλινό ποδόσφαιρο, γεγονός που οδήγησε σε σχετική έρευνα από τη διεθνή ομοσπονδία.

Το περιστατικό με τον Ζάλκα έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για κυρώσεις τόσο σε βάρος του ίδιου όσο και της ισραηλινής ομοσπονδίας. Σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι σχολιαστές κατηγόρησαν τη FIFA ότι γνωρίζει για τη συμμετοχή Ισραηλινών παικτών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνει μέτρα.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρύτερη σύγκρουση στον Λίβανο, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν.