O Γύρος Ιταλίας πήρε εκκίνηση στην Αλβανία (vids)

Τα τρία πρώτα ετάπ του 108ου Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας φιλοξενούνται στην Αλβανία, με την εκκίνηση να δίδεται στο Δυρράχιο.

Tρία χρόνια μετά τη Βουδαπέστη, οι διοργανωτές του Giro d'Italia κάνουν ένα νέο άνοιγμα, με την 108η έκδοση του ιστορικού αγώνα να εκκινεί από την Αλβανία.

Η εκκίνηση του Γύρου Ιταλίας δόθηκε την Παρασκευή (9/10), με το 1ο ετάπ 160 χλμ. από το Δυρράχιο στα Τίρανα, ενώ το Σάββατο ακολούθησε το 2ο ετάπ, με ατομική χρονομέτρηση 13,7 χλμ. στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Δανός, Ματς Πέντερσεν (Lidl–Trek) ήταν ο νικητής στο 1ο ετάπ σε 3ώρ.36:14, παίρνοντας και τη Maglia Rosa, τη ροζ φανέλα του αγώνα, σε μια ημέρα που σημαδεύτηκε από την πτώση και τον σοβαρό τραυματισμό του Μικέλ Λάντα.

Ο Βάσκος αναβάτης της Soudal Quick-Step, όπως ανακοινώθηκε, υπέστη κάταγμα στον 11ο θωρακικό σπόνδυλο, βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομείο και θα χρειαστεί να παραμείνει στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ευτυχώς ο τραυματισμός του να είναι απειλητικός για τη ζωή του.

