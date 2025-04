Παρίσι - Ρουμπέ: Τα είχε όλα και πάλι η «Κόλαση του Βορρά» (vids)

Η 122η έκδοση του θρυλικού αγώνα Παρίσι - Ρουμπέ επεφύλασσε πολλές συγκινήσεις κι απρόοπτα, με τον Μάθιου Βαν Ντερ Πόελ να γίνεται ο 8ος αναβάτης στην ιστορία του που φθάνει σε τρεις διαδοχικές νίκες.

Η ποδηλατική «Κόλαση του Βορρά», όπως έχει χαρακτηριστεί ο μονοήμερος αγώνας από το Παρίσι στην πόλη Ρουμπέ στα σύνορα με το Βέλγιο και στη φετινή 122η έκδοσή του τα είχε όλα.

Το Παρίσι - Ρουμπέ είναι ένας από τους κλασικούς αγώνες της ποδηλασίας, διεξάγεται ανελλιπώς από το 1896, με εξαίρεση τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και το 2020, που ακυρώθηκε εξ αιτίας της πανδημίας του Covid - 19.

Ο αγώνας έγινε διάσημος για το ανώμαλο έδαφος και τα λιθόστρωτα κατά μήκος των 259,2 χλμ. της διαδρομής, που κάνουν κόλαση τη ζωή των αναβατών.

Όπως συνέβη και στον αγώνα της Κυριακής (12/4), με τις πτώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και ποδηλάτες να τερματίζουν με σκισμένα ρούχα και σάρκες.

Rivals to the rescue at Paris-Roubaix 🤗@IsraelPremTech's Oded Kogut punctured and crashed on the cobbles, but a spare wheel from @soudalquickstep allowed him to make it to the finish at his first Hell of the North 💪

