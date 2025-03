Ο Ταντέι Πογκάτσαρ είχε μια εντυπωσιακή πτώση στο Strate Bianche, όμως ο Σλοβένος πήρε τη νίκη για 2η διαδοχική χρονιά στον κλασικό ανοιξιάτικο αγώνα στη Σιένα.

Ο αθλητής φαινόμενο της παγκόσμιας ποδηλασίας, ο Ταντέι Πογκάτσαρ, χτύπησε μεταφορικά και κυριολεκτικά, προσφέροντας άλλη μια παράσταση στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Ο Πογκάτσαρ δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε από πτώσεις, με τον Σλοβένο να θριαμβεύει για 2η χρονιά στο Strate Bianche, στο ανοιξιάτικο classic στους χωματόδρομους της Τοσκάνης, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού τη Σιένα.

Ο 27χρονος έγινε ο πρώτος αναβάτης που καταφέρνει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 19 χρόνια ιστορίας του αγώνα, φθάνοντας συνολικά στις τρεις νίκες, καθώς είχε προηγηθεί κι αυτή το 2022.

Όμως η νίκη του αυτή τη φορά είχε μπόλικη περιπέτεια, ο αναβάτης της UAE Team Emirates, 50 χλμ. πριν από τον τερματισμό, έπειτα από ένα γλίστρημα βρέθηκε φαρδύς πλατύς σε ένα χωράφι. Μέσα στην ατυχία, είχε την τύχη να βρεθεί σε έδαφος με χορτάρια.

💥 Big crash for Tadej Pogacar who ends up in the field!

🌈 A bikechange and the World Champion is now storming towards a lone Tom Pidcock at the front #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/58ScD3V00u March 8, 2025

Αυτό δεν τον επηρέασε, συνέχισε την προσπάθειά του, καταδιώκοντας τον Βρετανό, Τομ Πίντοκ, νικητή το 2023. Ο Πογκάτσαρ με εμφανή τα σημάδια από την πτώση, τελικά έφθασε πρώτος στη γραμμή τερματισμού σε 5ώρ.13:58, έχοντας και διαφορά ενός λεπτού και 24 δευτερολέπτων από τον Πίντοκ, φορώντας τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

«Ξέρω πολύ αυτόν τον δρόμο, αλλά έκανα λάθος εκτίμηση, πήγαινα πολύ γρήγορα. Εξακολουθούσα να απολαμβάνω τον αγώνα μετά την πτώση, μέχρι να περάσω τη γραμμή τερματισμού, αλλά μετά άρχισα να νιώθω τον πόνο. Έπρεπε να αλλάξω ποδήλατο και ανησυχούσα γιατί ποτέ δεν ξέρεις τις συνέπειες ενός ατυχήματος, είχα όμως το περιθώριο να διορθώσω την κατάσταση» δήλωσε ο Πογκάτσαρ.

Ο Σλοβένος πέρυσι επικράτησε στους Γύρους Ιταλίας και Γαλλίας, δεν πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όμως τον Σεπτέμβριο αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στη Ζυρίχη, πετυχαίνοντας το πολυπόθητο «triple crown» σε μια χρονιά. Κάτι που στην ιστορία της ποδηλασίας είχαν να επιδείξουν μόνο οι Έντι Μερξ το 1974 και Στέφεν Ρος το 1987. Ο Πογκάτσαρ φέτος δεν θα πάρει μέρος στον Γύρο Ιταλίας, εστιάζοντας στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Tour de France.