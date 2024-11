Η UAE Team Emirates προσέφερε ένα νέο μυθικό συμβόλαιο στον Ταντέι Πογκάτσαρ διάρκειας έξι ετών, που θα αμοιφθεί με σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030.

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ έγραψε ιστορία στον κόσμο της επαγγελματικής ποδηλασίας μέσα στο 2024 και η ομάδα του, η UAE Team Emirates χρυσοπλήρωσε τον 26χρονο Σλοβένο σταρ.

Ο Πογκάτσαρ πέτυχε το λεγόμενο «triple crown», αρχικά νίκησε στον Γύρο Ιταλίας και στον Γύρο Γαλλίας και τον Σεπτέμβριο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα αντοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Ζυρίχη. Ο Πογκάτσαρ έγινε μόλις ο 3ος αναβάτης που πέτυχε αυτό επίτευγμα μετά τον Βέλγο, Έντι Μερξ το 1974 και τον Ιρλανδό, Στέφεν Ρος το 1987.

Αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, ένας πρωταθλητής που έχει «χτίσει» την καριέρα του στην UAE Team Emirates και σε αυτή θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το 2030.

