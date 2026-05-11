Φίλοι της Άρσεναλ πανηγύρισαν στη θύρα της Γουέστ Χαμ και τους πέταξαν με τις... κλωτσιές από τις σκάλες (vid)

Επεισόδια σημειώθηκαν στο «London Stadium», καθώς οπαδοί της Γουέστ Χαμ «πιάστηκαν» στα χέρια με φίλους της Άρσεναλ, καθώς πανηγύρισαν το γκολ των φιλοξενούμενων σε... λάθος εξέδρα.

Η Άρσεναλ, αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να εξασφσαλίσει τη νίκη με 0-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, χάρη στο γκολ του Λεάντρο Τροσάρ, επτά λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα γλίτωσε από μια δύσκολη στιγμή στο τέλος, με το γκολ της ισοφάρισης των «Σφυριών» στο 90+5 να ακυρώνεται ως φάουλ, μετά από την παρέμβαση του VAR.

Ωστόσο, μετά το νικητήριο γκολ των φιλοξενούμενων, ξέσπασαν επεισόδια βίας στις κερκίδες του «London Stadium». Αναλυτικότερα, αρκετοί οπαδοί των «κανονιέρηδων» εκδιώχθηκαν με άσχημο τρόπο από τις εξέδρες του λονδρέζικου γηπέδου, καθώς «πιάστηκαν στα πράσα» να πανηγυρίζουν το γκολ της ομάδας τους σε... λάθος τμήμα της εξέδρας.

Πλάνα από το εσωτερικό του γηπέδου έδειχναν αρκετούς οπαδούς της Άρσεναλ να κατεβαίνουν με τη βία τα σκαλιά και να αποχωρούν αρόν αρόν από το πρώην Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.

Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί που καθόντουσαν στις θέσεις που έπρεπε, γρήγορα αντιλήφθησαν το τι συνέβη και ως «αντίποινα» άρχισαν να τραγουδάνε συνθήματα όπως «Θα καθίσουμε όπου θέλουμε».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωση της αποκάλυψε ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συμπλοκή σε επιθέσεις και έχουν τεθεί υπό κράτηση, μέχρι να διερευνηθεί εις βάθος το περιστατικό.

«Τα γραφεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συνέλαβαν τέσσερα άτομα στο Στάδιο του Λονδίνου την Κυριακή 10 Μαΐου, μετά τον αγώνα μεταξύ της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ».

«Δύο άνδρες – ηλικίας 48 και 36 ετών – συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συμπλοκή και επίθεση, ενώ ένας έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος για ρατσιστική επίθεση. Όλοι τέθηκαν υπό κράτηση όπου και παραμένουν. Η αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, ενώ οι έρευνες για τα αντίστοιχα περιστατικά συνεχίζονται. Ένας άλλος άνδρας, ηλικίας 31 ετών, συνελήφθη για κατοχή ουσίας κατηγορίας Β».