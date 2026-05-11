Γκάβι: «Είπα στον Βινίσιους να το βουλώσει»

Για τη χειρονομία που αναστάτωσε το «Καμπ Νου» μίλησε ο Γκάβι, τονίζοντας πως ο Βινίσιους είναι ένας φανταστικός παίκτης με ένταση!

Ο Γκάβι, μίλησε για το περιστατικό με τον Βινίσιους στο ντέρμπι, που έκρινε τον τίτλο στο «Καμπ Νου». Ο μέσος είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη με 2-0 σε μια δύσκολη χρονία, που χάρισε στη Μπαρτσελόνα το 29ο πρωτάθλημα.

Μετά τη λήξη ο 21χρονος Ισπανός μίλησε για το συμβαν με τον Βινίσιους, τονίζοντας πως αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο: «Είναι απλά ποδόσφαιρο. Ό,τι γίνεται στο γήπεδο μένει στο γήπεδο. Είναι παίκτης που έχει ένταση, όπως κι εγώ», είπε, σύμφωνα με τη Marca.

Ακόμη ανέφερε:«Ο Βινίσιους είναι φανταστικός παίκτης. Του είπα απλά να το βουλώσει, αυτό ήταν. Άλλο τι γίνεται στο γήπεδο και άλλο εκτός. Μέσα στο γήπεδο υπερασπίζομαι τη φανέλα μου και τα δίνω όλα. Εκτός είμαι εντελώς διαφορετικός, ακόμα κι αν δεν φαίνεται».

Στον αντίποδα ο Βινίσιους, από την πλευρά του, απάντησε περισσότερο με χειρονομίες προς την εξέδρα, καθώς φάνηκε να υπενθυμίζει στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα τα ευρωπαϊκά τρόπαια της Ρεάλ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά....

🚨 Gavi on Vini Jr fight: “It’s football. What happens on the pitch stays on the pitch”.



“I told him to shut up (when Vini referred to the 15 Champions Leagues)”.



“He’s a fantastic player. I’m very different off the pitch. He’s a fiery player, just like me”,

Αξίζει να αναφέρουμε πως για τον Γκάβι, ο τίτλος με τους Μπλαουγκράνα είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των σοβαρών τραυματισμών που πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως είπε, η επιστροφή του στο υψηλότερο επίπεδο δεν ήταν εύκολη: «Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια έχω περάσει πολλά. Οι σοβαροί τραυματισμοί δεν είναι εύκολοι και πρέπει να είσαι δυνατός ψυχολογικά, κάτι που εγώ κατάφερα. Είναι από τα δυνατά μου σημεία. Είμαι σε αυτό το επίπεδο λόγω της νοοτροπίας μου. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτόν τον ρυθμό μετά από δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Το έκανα και είμαι περήφανος».