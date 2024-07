O Ταντέι Πογκάτσαρ δεν θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Σλοβενία χάνει ένα σχεδόν βέβαιο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς ο Ταντέι Πογκάτσαρ αποφάσισε να ξεκουραστεί μετά τον θρίαμβό του στον Γύρο Γαλλίας.

Το πιο «καυτό» όνομα αυτή τη στιγμή στην επαγγελματική ποδηλασία ο Ταντέι Πογκάτσαρ, αποφάσισε να βγάλει εκτός προγράμματος τους Ολυμπιακούς Αγώνες κι ενώ την Κυριακή ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του, κατακτώντας τον τίτλο για 3η φορά στην καριέρα του στον Γύρο Γαλλίας.

Ο 25χρονος Σλοβένος πέτυχε το νταμπλ, κυριαρχώντας μέσα στην ίδια χρονιά στο Γύρο Ιταλίας και στον Γύρο Γαλλίας, επιτυχία που είχε σημειώσει τελευταίος ο Ιταλός, Μάρκο Παντάνι το 1998.

Τη Δευτέρα (22/7) ανακοινώθηκαν τα ονόματα της ομάδας ποδηλασίας δρόμου της Σλοβενίας και σε αυτά δεν βρίσκεται ο Πογκάτσαρ καθώς όπως διυκρινίστηκε «ακύρωσε την εμφάνισή του λόγω υπερβολικής κούρασης και θα αντικατασταθεί από τον Ντόμεν Νόβακ».

