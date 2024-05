O Ταντέι Πογκάτσαρ θριάμβευσε με διαφορά σχεδόν 10 λεπτών στον Giro d' Italia και τώρα βάζει στόχο τον Tour de France και ένα ιστορικό νταμπλ.

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ στην πρώτη του συμμετοχή στον Giro d' Italia, ουσιαστικά είχε καθαρίσει τη ροζ φανέλα (maglia rosa) του νικητή από την πρώτη, άντε τη δεύτερη εβδομάδα.

Το κερασάκι στην τούρτα για τον 25χρονο Σλοβένο σταρ ήρθε με τη νίκη του στο 20ό ετάπ το Σάββατο (25/5) και το 21ο και τελευταίο της Κυριακής (26/5), ήταν μια βόλτα 125 χλμ. στη Ρώμη.

Ο Πογκάτσαρ ολοκλήρωσε τον Giro d' Italia με έξι νίκες σε ετάπ, φόρεσε τη ροζ φανέλα από το 2ο ετάπ και δεν την αποχωρίστηκε ποτέ.

Κάλυψε τα 3.400 χλμ. του αγώνα σε 79ώρ.14:03, με τον Κολομβιανό, Ντάνιελ Μαρτίνεζ να κατακτά τη 2η θέση της γενικής κατάταξης με διαφορά 9 λεπτών και 56 δευτερολέπτων, τη μεγαλύτερη χρονική διαφορά στον Γύρο από το 1965!

Ήδη τις τελευταίες ημέρες το βασικό ερώτημα ήταν αν θα μπορέσει να κατακτήσει τον τίτλο και στο Tour de France, που θα εκκινήσει στις 29 Ιουνίου από τη Φλωρεντία και θα ολοκληρωθεί στην Κυανή Ακτή στις 21 Ιουλίου, ελάχιστες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Ο Πογκάτσαρ έχει αναδεχθεί νικητής στον Tour de France το 2020 και το 2021 και φιλοδοξεί να πετύχει το νταμπλ.

Στην ιστορία των δύο κορυφαίων αγώνων, μόλις επτά αθλητές το έχουν καταφέρει, τελευταίος ο Ιταλός, Μάρκο Παντάνι το 1998, με τον θρυλικό Βέλγο, Εντι Μερξ να μετρά τρία νταμπλ (1970, 1972 και 1974).

