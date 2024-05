Ταντέι Πογκάτσαρ: Το... αλάνι των πεντάλ από τη Σλοβενία

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καταπλήσσει και στο ντεμπούτο του στον Giro d' Italia και το Gazzetta παρουσιάζει τα κατορθώματά του στην 1η εβδομάδα του Γύρου.

Στον -αθλητικό- μικρόκοσμο της χώρας μας, ο Λούκα Ντόντσιτς, άντε και ο Γιαν Όμπλακ είναι οι πιο γνωστοί αθλητές από τη Σλοβενία.

Και όμως υπάρχει ένα αστέρι από τον χώρο της ποδηλασίας, που... σπάει τα κοντέρ με τα κατορθώματά του. Ο Ταντέι Πογκάτσαρ, ο 25χρονος αναβάτης της UAE Team Emirates, που είναι το κεντρικό πρόσωπο στο εν εξελίξει Giro d' Italia,

Μια ματιά αν ρίξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως διαπιστώνεις πως η βιομηχανία της επαγγαλματικής ποδηλασίας στο πρόσωπό του έχει βρει έναν σπουδαίο πρωταθλητή.

Ο Πογκάτσαρ έχει ήδη στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις στον Tour de France (2020, 2021), με 11 πρωτιές σε ετάπ, ενώ έχει αναδειχθεί δύο χρονιές νικητής στην κατάταξη των βουνών (2020, 2021) και άλλες τέσσερις στην κατάταξη των νεαρών αναβατών (2021, 2021, 2022, 2023).

Eίναι ο νεαρότερος νικητής στον Vuelta a Espana (2019) και με τη φανέλα της χώρας του έχει κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γλασκώβης.

Tadej 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 has one more kick left 💪



Despite already being at his limit, Pogačar managed to find two more accelerations in his bid to hold off the sprinters on Stage 3 of the Giro ⚡️





🇮🇹 #Giro May 8, 2024

Στο κυνήγι του μαγικού νταμπλ

Ο Πογκάτσαρ παίρνει μέρος για πρώτη φορά στον Ποδηλατικό Γύρο Ιταλίας θέλοντας να πετύχει το διπλό Giro Tour, δηλαδή να νικήσει μέσα στην ίδια χρονιά στον Giro d' Italia και στον Tour de France.

Στην ιστορία των δύο κορυφαίων αγώνων, μόλις επτά αθλητές το έχουν καταφέρει, τελευταίος ο Ιταλός, Μάρκο Παντάνι το 1998, με τον θρυλικό Βέλγο, Εντι Μερξ να μετρά τρία νταμπλ (1970, 1972 και 1974).

Τεράστια διαφορά και ιστορικό ρεκόρ με το... καλημέρα

Η Δευτέρα (13/5) είναι η πρώτη ημέρα ξεκούρασης στο Giro d' Italia και μετά τα πρώτα εννέα ετάπ και με άλλα 12 να απομένουν, ο Ταντέι Πογκάτσαρ έχει δημιουργήσει τέτοια διαφορά, που δεν καλύπτεται ή μπορεί να μαζευτεί μόνο αν συμβεί κάτι απρόοπτο.

Ο Σλοβένος έχει αβαντάζ 2 λεπτών και 40 δευτερολέπτων από τον Κολομβιανό, Ντανιέλ Μαρτίνεζ (Bora) και 2 λεπτών και 58 δευτερολέπτων από τον κύριο αντίπαλό του, τον Βρετανό Γκερέιν Τόμας (Ineos Grenadiers), που ενεπλάκη σε πτώση στο 9ο ετάπ, την Κυριακή (12/5).

Για πρώτη φορά στα τελευταία 10 χρόνια μετά την πρώτη εβδομάδα του Giro d' Italia, υπάρχει τέτοια χρονική απόσταση από τον πρωτοπόρο της γενικής κατάταξης.

Μόνο ο Βαλέριο Κόντι το 2019 είχε αποκτήσει διαφορά άνω του ενός λεπτού, φορώντας τη ροζ φανέλα (maglia rosa) από το 6ο μέχρι το 11ο ετάπ, αλλά δεν νίκησε.

Tadej Pogačar dominated the first week of the Giro like no one in the past decade 💪



📸 Getty Images

🇮🇹 #Giro pic.twitter.com/J5wZlsfHnF May 12, 2024

Ο Πογκάτσαρ ήδη έχει καταρρίψει ένα ρεκόρ στον Giro d' Italia, είναι ο αναβάτης που έχει εκκινήσει τα περισσότερα ετάπ, οκτώ, φορώντας τη ροζ φανέλα, αφήνοντας στα επτά τον συμπατριώτη του, Πρίμοζ Ρόγκλιτς, και έπεται συνέχεια.

Η πρώτη νίκη, το βυσσινί σορτσάκι και η Τορίνο

Ο Πογκάτσαρ μετρά ήδη τρεις νίκες σε ετάπ στο Γύρο. Η πρώτη ήρθε την Κυριακή (5/5) στο 2ο ετάπ και παρότι ο Σλοβένος γλίστρησε και έπεσε, έφθασε πρώτος στην αψίδα τερματισμού στην Μπιέλα.

One of the all-time great comebacks 💪



Tadej Pogačar punctured and crashed at the foot of the final climb on Stage 2 of the Giro d'Italia, but chased back on and attacked to take victory and the Maglia Rosa 🔥🤩





Την επόμενη ημέρα (6/5) ο Πογκάτσαρ εμφανίστηκε φορώντας τη ροζ φανέλα και βυσσινί σορτσάκι για το 3ο ετάπ. Και έγινε ένας μικρός χαμούλης. Οι διοργανωτές προειδοποίησαν την ομάδα του ότι ο Πογκάτσαρ μπορεί να αποβληθεί από τον αγώνα.

Ο λόγος; Απογορευόταν να φορά βυσσινί απόχρωση, καθώς βυσσινί είναι και η φανέλα (maglia ciclamino) που φορά ο πρωτοπόρος στην κατάταξη πόντων (τα ενδιάμεσα σπριντ).

Ο Γύρος βρισκόταν ακόμα στο Πιεμόντε και η εξήγηση από την UAE Team Emirates, είχε χρώμα ποδοσφαιρικό και «Γκρανάτα».

Στις 4 Μαΐου 1949 η θρυλική ομάδα της Τορίνο σε ταξίδι επιστροφής από τη Λισαβώνα και αφανιζόταν σε αεροπορικό δυστύχημα στον λόγο Σουπέργκα στα βορειοανατολικά της Ιταλίας.

Η UAE Team Emirates θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων εκείνης της τραγωδίας, επέλεξαν ο Πογκάτσαρ να αγωνιστεί με βυσσινό σορτσάκι.

Η παρεξήγηση λύθηκε αμέσως, ο Πογκάτσαρ στο 4ο ετάπ φόρεσε μαύρο σορτσάκι και τις προηγoύμενες ημέρες είναι ντυμένος στα ροζ.



3️⃣ days in pink, 3️⃣ different shorts colours 😂



Tadej Pogačar is having fun in the Maglia Rosa at the Giro d'Italia.



📸 Getty Images pic.twitter.com/laWYnShuAc — Velon CC (@VelonCC) May 8, 2024

Το χρηματικό έπαθλο

Η επαγγελματική ποδηλασία στο κορυφαίο της επίπεδο, αποτελεί μια μεγάλη βιομηχανία στον χώρο του αθλητισμού, όμως σε επίπεδο χρηματικών επάθλων απέχει πολύ από άλλα σπορ.

Για παράδειγμα ο νικητής στον φετινό Giro d' Italia θα λάβει 265.668 ευρώ, ο 2ος της γενικής κατάταξης 133.412 ευρώ, ο 3ος 68.801 ευρώ και φθάνοντας μέχρι τον 10ο, το ποσό είναι στα 7.863 ευρώ. Η νίκη σε κάθε, ετάπ δίνει 20.000 ευρώ.

Imagine Tadej Pogačar telling you to go quicker 🤯



The Slovenian made surfing the wheels look effortless on Stage 5 of the Giro d'Italia 😤





🇮🇹 #Giro — Velon CC (@VelonCC) May 8, 2024

Αντίθετα, πολύ υψηλότερα είναι τα χρήματα που δίνονται στον Γύρο Γαλλίας. Στον περσινό αγώνα μοιράστηκαν 2,3 εκατομμύρια ευρώ. O Δανός, Γιόνας Βίνγκεγκαρντ για τη νίκη του πήρε 500.000 ευρώ.