Τα.. αποκαλυπτήρια της νέας, εντός έδρας εμφάνισης του Ολυμπιακού, ενόψει της σεζόν 2026-2027, έκανε μέσω του επίσημου σαίτ της η Adidas.

Ο παγκόσμιος κολοσσός αθλητικών ειδών που ντύνει τους Πειραιώτες έδωσε στο... φως τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη νέα σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις αρχές Αυγούστου από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, πριν ριχτούν στη μάχη της Stoiximan Superleague, όπου θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή. Παρέα θα έχουν την κλασική φανέλα με κόκκινο και λευκό χρώμα, η οποία κοστίζει 100 ευρώ στην επίσημη ιστοσελίδα της Adidas.