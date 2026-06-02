Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2026-2027
Τα.. αποκαλυπτήρια της νέας, εντός έδρας εμφάνισης του Ολυμπιακού, ενόψει της σεζόν 2026-2027, έκανε μέσω του επίσημου σαίτ της η Adidas.
Ο παγκόσμιος κολοσσός αθλητικών ειδών που ντύνει τους Πειραιώτες έδωσε στο... φως τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη νέα σεζόν.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις αρχές Αυγούστου από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, πριν ριχτούν στη μάχη της Stoiximan Superleague, όπου θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή. Παρέα θα έχουν την κλασική φανέλα με κόκκινο και λευκό χρώμα, η οποία κοστίζει 100 ευρώ στην επίσημη ιστοσελίδα της Adidas.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ουνάι Λόπεθ: Ολυμπιακός - Ο καθοριστικός ρόλος του Γκαρθία και τα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ
- Galacticos LIVE by Interwetten: Το deal της ΑΕΚ με Ζουμπκόφ, οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός που θέλει 4 Ισπανούς
- Κεραυνοί Καραπαπά για «πραξικοπηματική» παραμονή Λανουά: «Ακούμε για συναντήσεις του σε σουίτες ξενοδοχείων - Είναι πλήρως αποτυχημένος»