Γιάν Ούλριχ: «Δεν είχα τα αρχ***α να πω την ιστορία μου, ναι έκανα χρήση ντόπινγκ»

Ο Γιάν Ούλριχ, νικητής στον Γύρο της Γαλλίας το 1997, σχεδόν 30 χρόνια μετά μίλησε ανοιχτά για το ντόπινγκ, γνωρίζοντας την προσωπική λύτρωση από έναν εφιάλτη που τον έφερε στα πρόθυρα του θανάτου.

Οι ιστορίες χρήσης απαγορευμένων ουσιών στην επαγγελματική ποδηλασία με αποκορύφωμα το σκάνδαλο με τον Λανς Άρμστρονγκ, έρχονται ξανά στο φως της δημοσιότητας.

Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά ο Γιάν Ούλριχ, με τον 50χρονο σήμερα Γερμανό να παραδέχεται δημόσια τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα ντόπινγκ.

Ο Ούλριχ ήταν νικητής στον Γύρο της Γαλλίας το 1997, ο μοναδικός Γερμανός που το έχει καταφέρει και χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια για να ομολογήσει πως πήρε μέρος σε πρόγραμμα ντόπινγκ αίματος, υπό τις οδηγίες του Ισπανού γιατρού, Εουφεμιάνο Φουέντες.

«Ναι, έκανα χρήση ντόπινγκ», είπε ο Ούλριχ στο Stern και σε άλλα γερμανικά μέσα, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Der Gejagte» («The Hunted», «Ο Κυνηγημένος»), το οποίο θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime στη Γερμανία στις 28 Νοεμβρίου.

«Σχεδόν όλοι έπαιρναν ουσίες τότε»

Η παραδοχή του δείχνει πώς δούλευε το σύστημα στον χώρο της ποδηλασίας.

«Αν είχα πει την ιστορία μου, θα είχα περάσει πολλά υπέροχα χρόνια. Αλλά δεν είχα το αρχ...α. Τώρα νιώθω καλά να παραδεχτώ την ενοχή μου», δήλωσε ο Ούλριχ στο πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Και συνέχισε: «Σχεδόν όλοι έπαιρναν ουσίες που ενίσχυαν την απόδοση τότε. Δεν έπαιρνα τίποτα που δεν έπαιρναν οι άλλοι. Για εμένα η εξαπάτηση ξεκινά όταν αποκτάς πλεονέκτημα. Αυτό δεν ήταν έτσι. Απλά, ήθελα να εξασφαλίσω ίσες ευκαιρίες.

Ήμουν ένοχος και τώρα νιώθω ένοχος. Μπορώ να πω με όλη μου την καρδιά ότι δεν ήθελα να εξαπατήσω κανέναν. Ήταν απλώς μια διαφορετική εποχή τότε. Η ποδηλασία είχε ένα σύστημα και μπήκα σε αυτό. Για μένα ήταν σημαντικό να ξεκινήσω τους αγώνες με ίσες ευκαιρίες».



Η καριέρα του τελείωσε απότομα, όταν αποσύρθηκε από το Tour του 2006, έπειτα από σοβαρές κατηγορίες για ντόπινγκ αίματος, έχοντας συνεργαστεί με τον Φουέντες, όμως ποτέ δεν είχε μιλήσει ανοιχτά για το ντόπινγκ.

Μάλιστα το 2018 ο Ούλριχ έζησε μια ψυχική και σωματική κατάρρευση, φθάνοντας να κάνει χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.

