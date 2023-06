Σοκ στην παγκόσμια ποδηλασία με τον θάνατο του Τζίνο Μάντερ μετά από ατύχημα στο χθεσινό (15/6) ετάπ του Γύρου Ελβετίας.

«Εσβησε» σε ηλικία 26 ετών ο Ελβετός ποδηλάτης Τζίνο Μάντερ, μετά την πτώση του σε χαράδρα, στον Γύρο Ελβετίας.

Στο χθεσινό 5ο ετάπ, ο Ελβετός συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με έναν Αμερικανό αναβάτη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει σε χαράδρα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά από μεγάλη επιχείρηση κατάφεραν να τον περισυλλέξουν και να τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως όπως έγινε γνωστό, σήμερα (16/6) άφησε την τελευταία του πνοή.

Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



Today and every day, we ride for you, Gino.



https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg