Ο Κολεόσο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, γλίτωσε το 0-2 η Εθνική.

Η Ιταλία ξεκίνησε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο και άγγιξε το 2-0 με τον Κολεόσο, τον 21χρονο (15/9/04) εξτρέμ, ο οποίος είναι δανεικός στην Παρί από τη Μπέρνλι.

Στο 46' το σουτ του Κολεόσο κόντραρε στον Ρότα κι έφυγε κόρνερ.

Στο 47' σε σέντρα του Φίνι πάλι ο Κολεόσο από τη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.