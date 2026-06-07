Ελλάδα - Ιταλία: Ο Κολεόσο άγγιξε το 0-2
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Ο Κολεόσο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, γλίτωσε το 0-2 η Εθνική.
Η Ιταλία ξεκίνησε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο και άγγιξε το 2-0 με τον Κολεόσο, τον 21χρονο (15/9/04) εξτρέμ, ο οποίος είναι δανεικός στην Παρί από τη Μπέρνλι.
Στο 46' το σουτ του Κολεόσο κόντραρε στον Ρότα κι έφυγε κόρνερ.
Στο 47' σε σέντρα του Φίνι πάλι ο Κολεόσο από τη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
@Photo credits: INTIME
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