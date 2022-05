Ο Μπινιάμ Γκιρμάι από την Ερυθραία έγραψε ιστορία στον Giro d' Italia, έγινε ο πρώτος μαύρος αναβάτης από την Αφρική που νικά σε ετάπ αγώνα Grand Tour.

O Μπινιάμ Γκιρμάι έχασε την ευκαιρία στο 1ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας, που έγινε επί ουγγρικού εδάφους, όμως ο αναβάτης από την Ερυθραία έγραψε ιστορία στο σημερινό 10ο ετάπ.

Ο 22χρονος επικράτησε στο 10ο ετάπ του Giro d' Italia, από την Πεσκάρα στο Τζέσι, στην επαρχία του Αμπρούτσο και έγινε ο πρώτος μαύρος αναβάτης από την Αφρική που κατακτά νίκη σε ετάπ ενός αγώνα Grand Tour.

O Μάθιου φαν ντερ Πόελ τού χάλασε την ευκαιρία στο 1ο ετάπ, ο Γκιρμάι σήμερα πήρε ρεβάνς από τον Ολλανδό, επικρατώντας στο τελικό σπριντ του ετάπ των 196 χλμ. και υψομετρικής διαφοράς 1.760μ. Σπουδαία δουλειά έκαναν οι συναθλητές του στη βελγική Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux με τον Γκιρμάι να γράφει ιστορία.

