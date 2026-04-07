Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, προχώρησε σε διευκρινιστικές δηλώσεις σχετικά με τα όσα είχε αναφέρει για το ακυρωθέν γκολ του Άρη στο μεταξύ τους αγώνα.

Την περασμένη Κυριακή (05/04) ο Λεβαδειακός αναδείχθηκε ισόπαλος στην έδρα του με 1-1 κόντρα στον Άρη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των play-offs για τις θέσεις 5 έως 8.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Νίκος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ των φιλοξενούμενων στο 8', λέγοντας κάποια πράγματα που αργότερα, όπως επισήμανε και ο ίδιος, παρερμηνεύθηκαν.

«Αρκετές φορές, καθ΄όλη η διάρκεια του πρωταθλήματος, δεν σχολιάζω τη διαιτησία. Το έκανα παλαιότερα και μου χαλούσε το μυαλό. Εάν είχα εικόνα, θα σας έλεγα off the record τι ισχύει. Ο Κωστή βγήκε επειδή ήταν κουρασμένος. Είχε κράμπες. Θέλαμε να ψηλώσουμε και την ομάδα. Ο Άρης έβαλε ψηλά κορμιά. Για την πρώτη φάση ωστόσο, με το VAR δεν είναι κάτι όμορφο. Και σε εμάς εάν γινόταν, σίγουρα θα διαμαρτυρόμασταν».

Τώρα, ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε σε διευκρινιστικές δηλώσεις, τονίζοντας πως έπρεπε να δοθεί άμεσα το φάουλ υπέρ της ομάδας του και να μη χρειαστεί η παρέμβαση του VAR.

«Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση σχετικά με τις δηλώσεις μου μετά τον αγώνα με τον Άρη, καθώς διαπιστώνω ότι απομονώθηκαν φράσεις και δόθηκαν ερμηνείες που δεν ανταποκρίνονται στην πρόθεσή μου.

Δεν τοποθετήθηκα για την ορθότητα ή μη της απόφασης του VAR στη συγκεκριμένη φάση, όπου θα έπρεπε να δοθεί άμεσα το φάουλ που έγινε από τον διαιτητή, ούτε εξέφρασα άποψη περί αδικίας οποιασδήποτε ομάδας. Αυτό που ανέφερα ήταν γενικά ότι όταν ακυρώνεται ένα γκολ μέσω VAR, δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για καμία ομάδα».