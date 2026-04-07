Euroleague: Φαβορί για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με νίκη επί της Ρεάλ, σκληρή μάχη στο Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις των αιωνίων στην Ευρωλίγκα.

Ο Ολυμπιακός παίζει ένα ματς με χαρακτήρα “playoffs”, πριν τα playoffs. Έπαθλο, η νίκη απέναντι στη “Βασίλισσα” Ρεάλ και μαζί το αποφασιστικό βήμα για το Νο1 της κανονικής περιόδου.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η πρόσφατη αγωνιστική πτώση της Φενέρμπαχτσε τη δημιούργησε και οι ερυθρόλευκοι οφείλουν να την αρπάξουν, κάνοντας δική τους την πρώτη θέση της regular season στην Ευρωλίγκα. Οι Μαδριλένοι έρχονται στην Αθήνα για ένα πολύ μεγάλο ματς. Βρίσκονται υπό καθεστώς πίεσης, καθώς μια νίκη στο Φάληρο μπορεί να τους μετατρέψει σε φαβορί -ακόμα και- για την πρωτιά, αλλά μια ήττα -υπάρχει πιθανότητα- να τους στείλει στο σύνορο της εξάδας. Αυτή είναι η κατάσταση για πολλές ομάδες στην παρούσα φάση άλλωστε.

Ο Ολυμπιακός θα σημαδεύσει συγκεκριμένες αμυντικές αδυναμίες ενός συνολικά συμπαγούς οικοδομήματος στα μετόπισθεν. Το πλάνο της ελληνικής επίθεσης αφορά κυρίως εκτελέσεις με τους χειριστές αλλά και πειθαρχία στην έξτρα πάσα που θα οδηγήσει στην παραγωγή καλών στατικών σουτ. Κλειδί η επιθετικότητα του Τόμας Ουόκαπ από το ξεκίνημα, απέναντι σε μια άμυνα που παραδοσιακά τον παίζει “Under” στα σκριν στη μπάλα, δίνοντας του χώρο για να σουτάρει.

Οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να τρέξουν και να χτυπήσουν στο ανοιχτό γήπεδο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή απέναντι στον Φακούντο Καμπάτσο (ο μόνος που διασώθηκε από την πρόσφατη κακή βραδιά της Ρεάλ στη Βιτόρια) και κυρίως στον τρόπο που αναμειγνύει τους συμπαίχτες του στην επίθεση, χρησιμοποιώντας τις δημιουργικές του αρετές.

Πάμε για ματς μεγάλης έντασης στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έχει το πλεονέκτημα εάν επιδείξει υπομονή και καθαρότητα σκέψης. Η ελληνική επίθεση μπορεί να είναι παραγωγική και να δώσει στους γηπεδούχους τον άσσο.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να περπατήσει τον δύσκολο δρόμο ανατρέποντας παράδοση και προγνωστικά στη Βαρκελώνη, στο κυνήγι μιας καθοριστικής νίκης για το καλό πλασάρισμα ενόψει playoffs.

Στο πιο καθοριστικό σημείο της κανονικής περιόδου, Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Palau Blaugrana με έπαθλο το πλεονέκτημα στη μάχη πίσω από τις προνομιούχες θέσεις. Οι δυο μονομάχοι άλλωστε είναι ισόβαθμοι με ρεκόρ 20-15, με τους Καταλανούς να έχουν κερδίσει την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής στην Αθήνα.

Το “τριφύλλι” οφείλει να είναι έτοιμο να ματσάρει τον “φυσικό” χαρακτήρα και το παιχνίδι επαφών της άμυνας των γηπεδούχων. Είναι δεδομένο ότι ο Τσάβι Πασκουάλ θα προσπαθήσει με προσαρμογές ή τρικ να πάρει το τιμόνι του ρυθμού στα χέρια του από το ξεκίνημα. Οι πράσινοι ευελπιστούν ότι θα έχουν σε καλή βραδιά το δίδυμο Σλούκα-Ναν, δημιουργικά και εκτελεστικά. Κλειδί για την παραγωγική τους δυναμική στη Βαρκελώνη, η συνεργασία των χειριστών με τους σκρίνερ και η αποτελεσματικότητα της ελληνικής επίθεσης στο χαμηλό ποστ. Είναι λοιπόν εξόχως σημαντικό να βρεθούν σε καλή βραδιά οι Λεσόρ και Χέις-Ντέιβις, τελειώνοντας φάσεις κοντά στο καλάθι.

Η επίθεση των Καταλανών βιώνει διακυμάνσεις σε επίπεδο αποτελεσματικότητας φέτος. Έχει ταλέντο και προσωπικότητες αλλά της λείπουν η φρεσκάδα και ο ολοκληρωμένος γκαρντ που θα τρέξει όλο το σύστημα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή απέναντι στους Κέβιν Πάντερ και Τόκο Σενγκέλια, αθλητές που διαχρονικά δείχνουν ιδιαίτερη μαχητικότητα σε παιχνίδια καθοριστικής σημασίας.

Πάμε για πολύ σκληρή μάχη η οποία αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog