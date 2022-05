Μοναδικό σκηνή στο 1ο ετάπ του Giro d' italia με ιππείς να συνοδεύουν το πελοτόν στη διαδρομή από τη Βουδαπέστη στο Βίσεγκραντ,

Η 105η έκδοση του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας άνοιξε στην Ουγγαρία και επεφύλασσε μια ξεχωριστή εικόνα. Αναβάτες με τα άλογά τους, φορώντας παραδοσιακές στολές Κοζάκων, συνόδευσαν το κυρίως γκρουπ της κούρσας σε μια μεγάλη ευθεία στους αγρούς της Ουγγαρίας και στο δρόμο του πρώτου ετάπ, των 195 χλμ., από τη Βουδαπέστη στο Βίσεκγραντ.

