Ο Έντουαρντ Πράδες δεν χάρηκε όσο θα ήθελε τη 2η θέση στο εναρκτήριο ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας.

Μία άτυχη στιγμή είχε ο Ισπανός Έντουαρντ Πράδες τη στιγμή τερματισμού στο 1ο ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας στο λιμάνι των Χανίων.

Ο αναβάτης της ισπανικής Caja Rural είχε πτώση, καθώς τη στιγμή που τερμάτιζε στη 2η θέση και είχε υψωμένα τα χέρια του, έσπασε η σέλα από το ποδήλατό του. Ευτυχώς, ο Ισπανός αθλητής μετά το αρχικό σοκ, σηκώθηκε χωρίς να φαίνεται τραυματισμένος.

Think you're having a bad day? Think again. Eduard Prades thought he'd won stage one of the #TourOfHellas today, and had hit the floor before being told he was 2nd... pic.twitter.com/6nO2azTaEh