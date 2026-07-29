H McLaren επέστρεψε στις νίκες

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP της Formula 1 στην Ουγγαρία και τη σπουδαία νίκη του Λάντο Νόρις, που δίνει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.