H McLaren επέστρεψε στις νίκες

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP της Formula 1 στην Ουγγαρία και τη σπουδαία νίκη του Λάντο Νόρις, που δίνει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ: UEFA: «Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίσει η ίδια και οι φίλοι της» Νέα πλοία και έσοδα 100 εκατ. για την Capital Clean του Βαγγέλη Μαρινάκη Εθνική Ελπίδων: Στη Λιβαδειά με τη Λετονία Tags: FORMULA 1 MCLAREN F1 GRAND PRIX ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΛΑΝΤΟ ΝΟΡΙΣ