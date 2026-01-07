Παναθηναϊκός: Παίκτες έχει, χωρίς πλάνο δεν πάει πουθενά

Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης και ο Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν την ήττα του Παναθηναϊκού, τη μεταγραφική ενίσχυση και τις ευθύνες του προπονητή, στο πρώτο Old School του 2026 με την ενέργεια της ΔΕΗ.

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν τις εξελίξεις που προκύπτουν έπειτα από τη νέα απογοητευτική εμφάνιση και εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο.

Είναι η μεταγραφική ενίσχυση αυτό που χρειάζεται πραγματικά η ομάδα και ποια η ευθύνη του προπονητή για την εικόνα που παρουσιάζει;

Οι απαντήσεις στο παρθενικό Old School για το 2026 που έρχεται γεμάτο ενέργεια από τη ΔΕΗ.

