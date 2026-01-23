Πόσα θα πόνταρες στην ομάδα σου για Final Four;

Νέο επεισόδιο για το ανανεωμένο Old School μετά τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε μια ακόμα απαιτητική διαβολοβδομάδα της EuroLeague.

Υπάρχει κίνδυνος οι ελληνικές ομάδες να μη δώσουν το παρών στο Final Four της Αθήνας; Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν σε ένα ακόμα απολαυστικό επεισόδιο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα που προκύπτουν από τις εμφανίσεις των «αιωνίων».

Το επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta

Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta - Old school.