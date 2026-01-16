Ο Αταμάν δεν αλλάζει. Ποιος θα σώσει την παρτίδα στον Παναθηναϊκό;

Την επομένη της ήττας στο Μόναχο, οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης βάζουν στο μικροσκόπιο τα λάθη και τις αδυναμίες που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα.

Μια ημέρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν τα αίτια που οδήγησαν σε μια ακόμα απογοητευτική εμφάνιση για την ομάδα του Αταμάν και εστιάζουν στο τι μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα στο στρατόπεδο των «πρασίνων».

