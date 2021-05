Έμαθε οτι την απατάει όταν κατά λάθος της έστειλε video με την ερωμένη του (vid)

Με έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο, έμαθε μία κοπέλα πως ο άνδρας με τον οποίο έβγαινε εκείνη την περίοδο, την απατούσε...

Ο σύντροφος της Serena Kerrigan λοιπόν έλειπε για ένα ταξίδι και είπε να δείξει το πόσο πολύ την σκέφτεται, στέλνοντάς της ένα video λίγο δευτερολέπτων από το δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Αυτό ήταν να δείχνει ένα λούτρινο ζωάκι που ήταν πάνω στο κρεβάτι, όμως έκανε το λάθος να τραβήξει λίγο παραπάνω.

Τόσο ώστε να φανεί μια άλλη χαμογελαστή κοπέλα να ξαπλώνει στο κρεβάτι, όταν υποτίθεται πως θα ήταν μόνος του εκεί.

Αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ, η Serena Kerrigan ανέβασε το video στο TikTok όπου πραγματικά σαρώνει, έχοντας 8,7 εκατομμύρια προβολές και 12.600 σχόλια.

Μάλιστα, πάνω στις εικόνες έγραψε: «Όταν ο τύπος με τον οποίο βγαίνεις λέει οτι του λείπεις, αλλά εσύ πατάς πάνω στην live φωτογραφία».

