Η φωτογραφία με τον Μπέρνι Σάντερς έγινε ερωτικό video (pics)

Η εικόνα με τον Μπέρνι Σάντερς δεδομένα είναι το viral της χρονιάς και δύσκολα θα βρεθεί κάτι να το ξεπεράσει με τον χαμό που έχει γίνει.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο αμερικανός γερουσιαστής ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα διατεθεί σε οργάνωση αρωγής το ποσό των 1,8 εκατ. δολαρίων που συγκεντρώθηκε χάρη στην πώληση προϊόντων με το διάσημο πλέον φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται μόνος, καθισμένος σε καρέκλα, φορώντας χειρουργική μάσκα, χακί μπουφάν και χοντρά πλεκτά μάλλινα γάντια, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Το στιγμιότυπο, που απαθανάτισε ο φωτοειδησεογράφος Μπρένταν Σμιαλόουσκι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενέπνευσε χιλιάδες χιουμοριστικά φωτομοντάζ σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τον προοδευτικό πολιτικό — πρώην διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών ώστε να είναι ο υποψήφιός τους για την προεδρία —, που εκφράζεται συχνά με τόνο παθιασμένο και έχει συχνά ύφος βλοσυρό, σε κάτι σαν σταρ του Twitter.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ προτίμησε να αξιοποιήσει τον θόρυβο που προκάλεσε η viral φωτογραφία για να συγκεντρώσει 1,8 εκατ. δολάρια «μέσα σε πέντε ημέρες», ποσό που όπως είχε προαναγγείλει θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στην πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Πούλησε διάφορα προϊόντα με τη φωτογραφία του στην ορκωμοσία του Δημοκρατικού νέου προέδρου την 20ή Ιανουαρίου.

#BernieSanders' trending look recreated into a crochet doll, sells for over $20Khttps://t.co/jPxqdgtw7m pic.twitter.com/NH4FklFGMQ

— Hindustan Times (@htTweets) January 28, 2021