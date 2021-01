O bodybuilder που παντρεύτηκε την πλαστική κούκλα πριν από λίγο καιρό, τελικά την «απάτησε».

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις γιορτές είχε ανακοινώσει στα social media ότι θα τις περάσουν χωριστά επειδή την είχε στείλει για επισκευή.

Όπως όμως φαίνεται, η… σχέση τους περνάει κρίση και η απόσταση δεν βοήθησε, οπότε την απάτησε με ένα άλλο αντικείμενο.

Σε ένα μάλλον... ακατάλληλο βίντεο φαίνεται να κρατάει ένα μεταλλικό αντικείμενο που μοιάζει με μάσκα και να κάνει παράξενες κινήσεις και θορύβους.

A true romance of our times could be coming to a tragic end.https://t.co/NwKr2xFRNu

— LADbible (@ladbible) January 11, 2021