Λονδίνο-Νέα Υόρκη σε 3,5 ώρες με το πρώτο υπερηχητικό αεροπλάνο μετά το θρυλικό Concorde (vid)

Έχουν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια μετά την πρώτη πτήση του θρυλικού Concorde, του πρώτου και μοναδικού έως σήμερα υπερηχητικού επιβατικού αεροπλάνου, το οποίο, όμως, λόγω του υψηλού του κόστους δεν συνέχισε να... σπάει το φράγμα του ήχου.

Μία αμερικανική εταιρεία, ωστόσο, η Boom Supersonic, έχει βαλθεί να αναβιώσει τα υπερηχητικά ταξίδια!

Μάλιστα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως έχει ήδη αναπτύξει ένα πρωτότυπο αεροσκάφος, το XB-1, το οποίο και θα παρουσιαστεί τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ οι δοκιμασίες θα ξεκινήσουν το 2021.

«Το XB-1 είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να φέρουμε το υπερηχητικό ταξίδι πίσω στον κόσμο», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Μπλέικ Σκολ, ιδρυτής και CEO της Boom Supersonic.

Supersonic returns. Our supersonic demonstrator, XB-1, rolls out this October. See the aircraft paving the way for faster travel and RSVP at https://t.co/QyyAxNjIfm. pic.twitter.com/TIniq4QQBo

— Boom Supersonic (@boomaero) July 10, 2020