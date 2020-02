Το Instagram έφτιαξε επιτέλους εργαλείο για να σε βοηθήσει να «καθαρίσεις» το προφίλ σου (pics)

Να ένα πραγματικά ωραίο εργαλείο, χρησιμότατο για την επόμενη εκκαθάριση...

Το Instagram σου δίνει, πλέον, τη δυνατότητα να μάθεις με ποιους από τους followers σου έχεις τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, και άρα εμφανίζονται πιο συχνά στην αρχική σου οθόνη, και με ποιους τη χαμηλότερη.

Αφού κάνετε το τελευταίο update, θα δείτε στο tab ''Following'' να έχουν προστεθεί δύο νέες κατηγορίες. Η μία λέγεται "most shown in feed" και η άλλη "least interacted with".

As of today you can see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least... Now you can tap “Following” on your profile and manage everything from there. pic.twitter.com/IjaBn1MrGB

— Adam Mosseri (@mosseri) February 6, 2020