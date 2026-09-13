Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για συντροφιά, έχουν επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Έρευνα αποκάλυψε πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα όρια που δεν βάζουν οι άνθρωποι στη χρήση της, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026 και εξέτασε ενήλικες στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα AI, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για ορισμένους ανθρώπους, η μετατροπή των chatbots σε «φίλους» μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους ευεξία.

Ερευνητές του Stanford University ανέλυσαν τις απαντήσεις 1.131 ενηλίκων στις ΗΠΑ, καθώς και 464.687 μηνύματα από 237 συμμετέχοντες. Διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν μικρότερο κοινωνικό κύκλο στην πραγματική ζωή ήταν πιθανότερο να χρησιμοποιούν τα chatbots κυρίως για συντροφιά. Παράλληλα, εμφάνιζαν συχνότερα αισθήματα μοναξιάς, χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και ασθενέστερη αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.

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