Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (8/11).

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στη συνομιλία τους οι δύο υπουργοί εξέτασαν πώς θα διεξαχθούν οι επόμενες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών για το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή σε επίπεδο διερευνητικών αλλά και σε στρατιωτικό και πολιτικό.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου συζήτησαν σχετικά με τις συνθήκες που θα επέτρεπαν τη συνάντηση των δύο το προσεχές διάστημα.

In phone call earlier tdy, FM @NikosDendias & #Turkey FM @MevlutCavusoglu discussed the conditions which would allow them to meet again in the near future / Τηλ. επικοινωνία μεταξύ ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ομόλογο Τουρκίας σχετικά με τις συνθήκες που θα επέτρεπαν συνάντηση προσεχώς

