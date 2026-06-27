Αλέξης Τσίπρας: Οι 5 άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών και το δίλημμα των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για το δίλημμα των επόμενων εκλογών, κατά την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/06), η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), η οποία ξεκίνησε με την ομιλία του προέδρου της, Αλέξη Τσίπρα.

Το «παρών» έδωσε και ο Πέτρος Κόκκαλης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την επίσημη προσχώρησή του στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

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