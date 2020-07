Βαρουφάκης: «Να τυπώσει η ευρωπαϊκή τράπεζα 750 δισ. και να δώσει σε κάθε πολίτη 2.000»

Ανέκαθεν ο Γιάνης Βαρουφάκης κατέθετε ασυνήθιστες και ριζοσπαστικές προτάσεις...

Το ίδιο και τώρα με αφορμή την οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στις περισσότερες χώρες του πλανήτη.

Ποια ήταν λύση, σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών;

Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να τυπώσει 750 δισεκατομμύρια ευρώ και να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε πολίτη 2.000 ευρώ, κάθε μήνα, μέχρι να νικηθεί ο ιός.

Έτσι, όπως λέει, θα λυθεί το πρόβλημα θα υπάρχει ροή ρευστού στην αγορά.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.

""The @ecb should print €750bn and put €2,000 in each person's bank account -- each month -- until we defeat the virus. " -- @yanisvaroufakis

Watch the whole DiEM TV episode https://t.co/AMBqsIG58F pic.twitter.com/uARe4QaVSr

— DiEM25 (@DiEM_25) July 6, 2020