Διαψεύδει η κυβέρνηση «πυρά στα ελληνο-τουρκικά σύνορα»

Μετά τις ψεύτικες πληροφορίες περί μετανάστη που σκοτώθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να διαψεύσει νέα fake news περί πυρών από τις ελληνικές δυνάμεις εναντίον μεταναστών.

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε όσα ψεύδη λέει ο Ταγίπ Ερντογάν και οι γείτονες έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter:

"No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News. #fakenews #fakeTurkishPropagan".

«Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις».

Τι δήλωσε νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα ότι απέρριψε την ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία.

«Μιλάμε μαζί τους, μας λένε: "Θα σας στείλουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ". Ποιον προσπαθείτε να ξεγελάσετε; (…) Δεν θέλουμε πλέον αυτά τα χρήματα» δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην Άγκυρα που παραχώρησε με τον τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές ότι σκότωσαν δύο μετανάστες που επιχείρησαν να παραβιάσουν τα σύνορα με την Τουρκία.

«Σήμερα, Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο μετανάστες και τραυμάτισαν άλλον ένα σοβαρά» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.