Ο Μαζιώτης, ο Γιωτόπουλος και το θορυβώδες rebranding του Κασιδιάρη

Ο Κασιδιάρης ξέρει και ο ίδιος πως δεν μπορεί να «κατέβει» με δικό του κόμμα στις εκλογές. Κάνει θόρυβο για να παράξει πολιτικό αποτέλεσμα με στόχο το «αύριο».

Προχθές αποφυλακίστηκε ο αναρχικός Νίκος Μαζιώτης ο οποίος έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τις ενέργειες του «Επαναστατικού Αγώνα». Το είδατε στις ειδήσεις; Ήταν κάμερες έξω από την φυλακή; Όχι.

Το πιθανότερο είναι πως δεν θα το ακούγατε καν αν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν εξέδιδε μία ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Μαζιώτης απαγορεύεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr