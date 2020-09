Ένας personal trainer ζήτησε από τους ακολούθους του στο Instagram να του «καρφώσουν» ποιοι από εκείνους που γυμνάζει δεν ακολουθούν τις οδηγίες του και κάνουν... παρασπονδίες

Ο Scott Francis, ιδιοκτήτης του Francis Diet, έχει περισσότερους από 48.000 ακόλουθους στο Instagram.

Έχοντας κουραστεί από ανθρώπους που παραδέχτηκαν ότι τρώνε fast food, απηύθυνε έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τους ακολούθους του να του «ρουφιανέψουν» ποιοι κάνουν «παρασπονδίες».

Με τη σειρά του, ο 39χρονος Σκοτ ​​προσφέρει ένα μήνα δωρεάν προπονήσεων σε όποιον κάνει ανώνυμα την «καταγγελία», λέγοντας ότι 15 άτομα έχουν ήδη απομακρυνθεί από την ομάδα του.

Στο instagram story του έγραφε: «Εδώ είναι μια ανταμοιβή. Εάν γνωρίζετε ανθρώπους στην ομάδα μου που κάνουν πράγματα για να σπαταλώ το χρόνο μου να μου το πείτε. Για κάθε άτομο που μου δείχνετε, θα σας δώσω έναν μήνα δωρεάν. Είμαι ευλογημένος που βοηθώ ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και βαριέμαι να μου σπαταλούν τον χρόνο και να εξαντλούν την ενέργεια μου. Δεν θα δοθούν ονόματα. Αν θέλετε να μου κάνετε την χάρη».

Αν και υπήρξαν αντιδράσεις, για τη μη συμβατική του προσέγγιση, παραμένει σίγουρος για την ιδέα.

«Δεν παίρνω ανθρώπους που θέλουν να αποτύχουν. Αυτό δεν είναι το επιχειρηματικό μου μοντέλο, δεν είναι η θέση μου», ανέφερε.

«Είμαι κάτι περισσότερο από λοχίας, έχω σκληρή γραμμή (προσέγγιση)», τόνισε.

Fitness trainer calls on people to snitch on those who cheat on his strict planhttps://t.co/RtjsBEsKUJ

— Kennedy News and Media (@Kennedy__News) September 28, 2020