First dates: Το cringe πολύ του έρωτος γεννά παραφροσύνη

Στην πιο σουρεαλιστικά “ρομαντική” εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, ο έρωτας είναι το ζητούμενο και το viral βίντεο της ημέρας το αναπόφευκτο.

Έρωτες που γεννιούνται με την πρώτη ματιά ή - έστω- με την πρώτη μπουκιά πάστας, ζευγάρια που φεύγουν αγκαζέ ή με την ξεκάθαρη πρόθεση να μην ανταλλάξουν ξανά ούτε καλημέρα, ένας μπάρμαν φιλόσοφος και μια οικοδέσποινα που ό,τι και να γίνει, έχει εμπιστοσύνη στο σύμπαν και στον φτερωτό Θεό με το τόξο!

Ο νέος κύκλος του First Dates είναι εδώ, διατηρεί σε διψήφια ποσοστά την απήχηση του κι εξακολουθεί να τροφοδοτεί τα social media με πολυάριθμα viral στιγμιότυπα.

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