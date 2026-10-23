Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ που διχάζει την επιστήμη

Η ιστορία της Νατάσα Ντέμκινα, της γυναίκας που ισχυρίζεται ότι διαθέτει όραση ακτινών Χ, συνεχίζει να διχάζει την επιστημονική κοινότητα.

Οι υπερήρωες αποτελούν συνήθως φανταστικούς χαρακτήρες των ταινιών και των κόμικς. Η επιθυμία για ικανότητες όπως το πέταγμα, ο τηλεμεταφορά ή η αόρατη υπόσταση παραμένει στη σφαίρα της φαντασίας.

Ωστόσο, για τη σαραντάχρονη πλέον Νατάσα Ντέμκινα από τη Ρωσία, οι δυνατότητες αυτές δεν αποτελούν απλή μυθοπλασία, καθώς η ίδια ισχυρίζεται ότι διαθέτει τη σπάνια ικανότητα να βλέπει το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος.

Η ιστορία της έγινε ευρέως γνωστή όταν σε ηλικία 17 ετών εμφανίστηκε στη δημοφιλή βρετανική τηλεοπτική εκπομπή This Morning, όπου κατάφερε να εντοπίσει με ακρίβεια ένα πρόβλημα στον αστράγαλο της παρουσιάστριας Φερν Μπρίτον, προκαλώντας αμηχανία στους παρευρισκόμενους.

Η ανάπτυξη της «αόρατης» ικανότητας

Όπως υποστηρίζει η ίδια, η ιδιαίτερη αυτή ικανότητα άρχισε να αναπτύσσεται όταν ήταν μόλις 10 ετών. Χωρίς τη χρήση ιατρικού εξοπλισμού, όπως ακτινογραφίες ή μαγνητικές τομογραφίες, η Ντέμκινα ισχυριζόταν ότι μπορούσε να παρατηρήσει λεπτομέρειες των εσωτερικών οργάνων, των οστών, καθώς και την παρουσία όγκων ή άλλων παθήσεων.

Η περίπτωσή της προσέλκυσε γρήγορα το ενδιαφέρον των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια το θέμα έλαβε διεθνείς διαστάσεις μέσα από αφιερώματα σε τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας.

Το τεστ με τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα

Η αυξανόμενη φήμη του «κοριτσιού με την όραση ακτινών Χ» προκάλεσε την αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας. Το 2005, η Ντέμκινα προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε μια ελεγχόμενη μελέτη υπό την επίβλεψη Βρετανών γιατρών και ακτινολόγων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι μπορούσε να διαγνώσει παθήσεις χωρίς τεχνολογική υποστήριξη.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας υπήρξαν αμφιλεγόμενα. Αν και ορισμένοι ερευνητές παραδέχθηκαν ότι ορισμένες παρατηρήσεις της ήταν εύστοχες, η πλειονότητα των επικριτών υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για να αποδειχθεί η ύπαρξη υπερφυσικής ικανότητας.

Η επιστημονική κοινότητα αντιμετώπισε την περίπτωση με έντονο σκεπτικισμό, αποδίδοντας τις παρατηρήσεις της σε ψυχολογικά φαινόμενα ή στην υποσυνείδητη ερμηνεία ορατών φυσικών ενδείξεων. Παρά ταύτα, η υπόθεσή της συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από τις ανεξήγητες ανθρώπινες δυνατότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ