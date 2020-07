O ΜακΓκρέγκορ τράβηξε βίντεο ενώ καπνίζει ένα μεγάλο τσιγάρο και έκλεισε το μάτι στον Σέρχιο Ράμος (pics & vids)

Δεν είναι η πρώτη φορά και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία που βλέπουμε τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ να το... σκάει!

Αυτήν τη φορά, ωστόσο, η εικόνα του είναι πιο θεριακλίδικη από ποτέ.

O Ιρλανδός, που πρόσφατα αποσύρθηκε (ξανά) από το UFC, τράβηξε βίντεο τον εαυτό του ενώ ξαπλώνει σε μια παραλία, καπνίζοντας ένα μεγάλο τσιγάρο, πιθανότατα μαριχουάνας...

McGregor is smoking Marijuana frequently these days. Khabib stands no chance in the rematch. Kinda unfair to be honest pic.twitter.com/xM8PgsThko

