Το Twitter «γλεντάει» τους Flat Earthers μετά την εκτόξευση του πυραύλου της SpaceX, αλλά αυτοί το χαβά τους (pics & vids)

Ισχυρό πλήγμα για τους θιασώτες της επίπεδης Γης αποτέλεσε η χθεσινή (30/5) εκτόξευση του πυραύλου της SpaceX, που έστειλε με απόλυτη επιτυχία στο διάστημα αστροναύτες της NASA, στην πρώτη αμερικανική επανδρωμένη αποστολή από το 2011 -όταν και καταργήθηκαν τα διαστημικά λεωφορεία της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Βέβαια, αυτό είναι μια θεωρία. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, κατά πόσο πείστηκαν οι Flat Earthers. Έστω και ένας.

Αμετανόητοι

Το πιθανότερο είναι ότι ακόμη και αν ανεβάσεις έναν από αυτούς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πάλι θα πιστεύει πως η Γη είναι επίπεδη και ο διακαής του πόθος θα είναι να πάει στην Ανταρκτική, για να δει την άκρη του πλανήτη...

Δείτε για παράδειγμα τι έγραφαν ορισμένοι Flat Earthers σε γκρουπ στο Facebook. Από το ότι άλλαζε συνεχώς η λήψη της κάμερας, για να μη φανεί ότι η Γη είναι επίπεδη, μέχρι ότι άλλο αυτό ήταν «φτιαγμένο» σε υπολογιστή!

Το Twitter τούς κοροϊδεύει

Όπως και να έχει, πάντως, το Twitter ξεσαλώνει από χθες, χλευάζοντας τους υποστηρικτές της επίπεδης Γης, αφού, για πολλοστή φορά, αποδείχθηκε πως η Γη είναι ολοστρόγγυλη, τη στιγμή που ο πύραυλος Falcon 9 έβγαινε από την ατμόσφαιρα και έμπαινε τροχιά, και φαινόταν η καμπυλότητα του πλανήτη.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά «τιτιβίσματα»:

Oh Snap look at that #FlatEarth! Oh Wait! pic.twitter.com/tZCVsmXz2S — Stanley Roberts (@StanleyRoberts) May 30, 2020

Look at that beautiful curve of our world. Imagine thinking the world is flat in 2020. #FlatEarth my ass. pic.twitter.com/BZANayQShk — Philbo (@Philbo699) May 30, 2020

Flat earthers watching the launch and realising the earth's curved #FlatEarth pic.twitter.com/YqwDo80Lgr — Calvin LM² (@ChildOfMamba) May 30, 2020